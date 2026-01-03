onedio
Fotoğrafçı Burak Tağtekin "Rusya'dan Sevgilerle" Filmindeki İstanbul Mekanlarının Bugünkü Hallerini Paylaştı

Fotoğrafçı Burak Tağtekin "Rusya’dan Sevgilerle" Filmindeki İstanbul Mekanlarının Bugünkü Hallerini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
03.01.2026 - 22:12

James Bond, sinema tarihinin en efsane serilerinin başında geliyor bildiğiniz üzere. Sean Connery'den Roger Moore'a; Daniel Craig'den Timothy Dalton'da sinemanın pek çok efsanesi bu ikonik karaktere hayat verdi. Serinin 1963 yapımı 'Rusya’dan Sevgilerle' (From Russia with Love) ise İstanbul'da geçiyordu. 

Fotoğrafçı Burak Tağtekin, Rusya’dan Sevgilerle filminde görülen İstanbul mekanlarının bugünkü hallerini paylaşarak her birimizi geçmişe bir yolculuğa çıkardı. Eski İstanbul görüntüleri herkese derin bir iç çektirdi.

Rusya'dan Sevgilerle filminin konusu neydi? Film neden İstanbul'da geçiyordu?

Rusya'dan Sevgilerle filminin konusu neydi? Film neden İstanbul'da geçiyordu?

Rusya’dan Sevgilerle, suç örgütü SPECTRE’nin, James Bond’u öldürmek ve Sovyetler Birliği’ne ait 'Lektor' adlı şifreleme cihazını ele geçirmek için kurduğu intikam tuzağını konu alıyor. Örgüt, genç bir Sovyet kâtibini kullanarak Bond’u İstanbul’a çekiyor. Bond ise bunun bir tuzak olduğunu sezmesine rağmen cihazı ele geçirmek amacıyla görevi kabul ediyor.

Filmin İstanbul’da geçmesinin temel nedeni, şehrin Soğuk Savaş döneminde Doğu ile Batı arasındaki en kritik casusluk merkezlerinden biri olması. Yazar Ian Fleming’in 1955’teki İstanbul ziyaretinden etkilenerek kurguladığı bu atmosfer; Yerebatan Sarnıcı, Ayasofya ve Sirkeci Garı gibi ikonik mekanlarla birleşerek filme farklı bir hava katıyordu.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
