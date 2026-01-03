Fotoğrafçı Burak Tağtekin "Rusya’dan Sevgilerle" Filmindeki İstanbul Mekanlarının Bugünkü Hallerini Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DSZtt14jADp/
James Bond, sinema tarihinin en efsane serilerinin başında geliyor bildiğiniz üzere. Sean Connery'den Roger Moore'a; Daniel Craig'den Timothy Dalton'da sinemanın pek çok efsanesi bu ikonik karaktere hayat verdi. Serinin 1963 yapımı 'Rusya’dan Sevgilerle' (From Russia with Love) ise İstanbul'da geçiyordu.
Fotoğrafçı Burak Tağtekin, Rusya’dan Sevgilerle filminde görülen İstanbul mekanlarının bugünkü hallerini paylaşarak her birimizi geçmişe bir yolculuğa çıkardı. Eski İstanbul görüntüleri herkese derin bir iç çektirdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Rusya'dan Sevgilerle filminin konusu neydi? Film neden İstanbul'da geçiyordu?
