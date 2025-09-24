onedio
ABD'de Bir Öğretmen Öğrencilerine Analog Saat Testi Yaptı ve Ortaya Felaket Bir Sonuç Çıktı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025

Son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan biri, Amerikalı gençlerin pek çok alanda yeterli bilgiye sahip olmadıkları meselesi. Gençlerin özellikle tarih, coğrafya ve güncel gelişmeler gibi temel konularda bilgi eksiklikleri dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte hızlı ve yüzeysel bilgi tüketimi, derinlemesine öğrenmenin önüne geçtiği için bu durum daha fazla tartışılır hale geliyor. Eğitim sistemindeki eksiklikler ve ilginin farklı alanlara kayması da bu bilgisizliğin nedenleri arasında gösteriliyor.

ABD'de bir üniversitede öğretim görevlisi, öğrencilerine analog saat testi yaptı. Fakat ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi şaşırttı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Dijitalleşen dünyada analog saat okumak artık bir beceri.

Artık her birimiz saatlere, telefonlardan ya da bilgisayar ekranından bakıyoruz. Bu yüzden özellikle yeni nesil analog saat ile tanışmadı bile. Peki sizce bu bir eksiklik mi yoksa günümüz dünyası için gereksiz mi?

