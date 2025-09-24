ABD'de Bir Öğretmen Öğrencilerine Analog Saat Testi Yaptı ve Ortaya Felaket Bir Sonuç Çıktı

Son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan biri, Amerikalı gençlerin pek çok alanda yeterli bilgiye sahip olmadıkları meselesi. Gençlerin özellikle tarih, coğrafya ve güncel gelişmeler gibi temel konularda bilgi eksiklikleri dikkat çekiyor. Sosyal medya kullanımının artmasıyla birlikte hızlı ve yüzeysel bilgi tüketimi, derinlemesine öğrenmenin önüne geçtiği için bu durum daha fazla tartışılır hale geliyor. Eğitim sistemindeki eksiklikler ve ilginin farklı alanlara kayması da bu bilgisizliğin nedenleri arasında gösteriliyor.

ABD'de bir üniversitede öğretim görevlisi, öğrencilerine analog saat testi yaptı. Fakat ortaya çıkan sonuç pek çok kişiyi şaşırttı.