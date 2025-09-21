Uzun Yıllardır Türkiye'de Yaşayan Bir Japon Açıkladı: Japonya Türkleri İstemiyor mu?

Son dönemde Schengen vizesi almak zorlaştı bilginiz üzere. Sosyal medyada sık sık, vize sonucunu öğrenirken hayal kırıklığına uğrayan insanların videosuna rastlıyoruz. Özellikle başvuruların değerlendirilme süresi uzadı ve belgeler daha titiz şekilde inceleniyor. Pandemi sonrası seyahat politikaları, artan güvenlik önlemleri ve bazı ülkelerde yoğun başvuru sayısı, vize almayı zorlaştıran etkenlerin başında geliyor. Aynı zamanda Japonya'ya da vize almak zorlaştı. Pek çok kişi bu durumu, bir dönem Elin Oğlu isimli programdan tanıdığımız, uzun süredir Türkiye'de yaşayan Masataka Kobayashi'ye sordu. Sebebinin ise tek bir bölgeyle alakalı olduğu öğrenildi.