Uzun Yıllardır Türkiye'de Yaşayan Bir Japon Açıkladı: Japonya Türkleri İstemiyor mu?

Pelin Yelda Göktepe
21.09.2025 - 10:50

Son dönemde Schengen vizesi almak zorlaştı bilginiz üzere. Sosyal medyada sık sık, vize sonucunu öğrenirken hayal kırıklığına uğrayan insanların videosuna rastlıyoruz. Özellikle başvuruların değerlendirilme süresi uzadı ve belgeler daha titiz şekilde inceleniyor. Pandemi sonrası seyahat politikaları, artan güvenlik önlemleri ve bazı ülkelerde yoğun başvuru sayısı, vize almayı zorlaştıran etkenlerin başında geliyor. Aynı zamanda Japonya'ya da vize almak zorlaştı. Pek çok kişi bu durumu, bir dönem Elin Oğlu isimli programdan tanıdığımız, uzun süredir Türkiye'de yaşayan Masataka Kobayashi'ye sordu. Sebebinin ise tek bir bölgeyle alakalı olduğu öğrenildi.

Tokyo'nun kuzeyinde bulunan Saitama bölgesinde bulunan Warabi isimli şehirdeki yoğun Türk nüfusu bu algıya sebep olmuş.

Orada yaşayan bazı Türklerin çevreye zarar verdiği ve kurallara uymadığı gerekçesiyle orada yaşayan Japonlar duruma tepki göstermiş. Ayaklanan bölge halkının çağrısını duyan belediye başkanı, durumu dış işleri bakanlığına iletince kolay vize verilmemeye başlanmış.

Aynı zamanda Japonya, turist girişlerinde sıkı göçmenlik ve güvenlik politikaları uyguluyor. Başvuranın ülkeye dönme niyetinin net olması ve maddi yeterliliğinin kanıtlanması bekleniyor. Ayrıca, Schengen ülkelerine kıyasla başvuru süreci daha detaylı belgeler gerektiriyor ve reddedilme oranı bazı durumlarda daha yüksek olabiliyor. Pandemi sonrası Japonya, vize kontrollerini sıkılaştırdı ve başvuru sayısının artmasıyla birlikte konsolosluklar daha seçici davranıyor.

