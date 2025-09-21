onedio
Harry Potter Sahnesi Gibi: Oxford'da Eğitime Başlayan Bir Türk Okulun Kayıt Törenini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
21.09.2025 - 09:07

Oxford Üniversitesi, İngiltere’nin en prestijli ve köklü üniversitelerinden biri. Aynı zamanda dünya çapında da akademik mükemmeliyetin sembolü olarak kabul ediliyor. 12. yüzyılda kurulan okul, özellikle araştırma, bilim, edebiyat, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında oldukça güçlü. Akademik olarak çok yüksek standartlara sahip olmasının yanı sıra, tarihi binaları, zengin kültürel yaşamı ve uluslararası öğrenci ağıyla da dikkat çeken bir üniversite. Mezunları arasında birçok Nobel ödüllü, dünya lideri ve ünlü yazar bulunuyor.

Oxford'da eğitim hayatına başlayan bir Türk, okulun kayıt törenini paylaştı. Görüntüler beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Harry Potter'dan bir sahne gibi.

Herkesin tek bir örnek giyindiği törende, binanın atmosferiyle birlikte görüntüler film sahnelerini aratmadı. Sadece kayıt için bile bu kadar özenilmesi beğeni topladı. Ayrıca törenin sakinliği ve huzuru da dikkat çekti.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
