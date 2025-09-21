Harry Potter Sahnesi Gibi: Oxford'da Eğitime Başlayan Bir Türk Okulun Kayıt Törenini Paylaştı

Oxford Üniversitesi, İngiltere’nin en prestijli ve köklü üniversitelerinden biri. Aynı zamanda dünya çapında da akademik mükemmeliyetin sembolü olarak kabul ediliyor. 12. yüzyılda kurulan okul, özellikle araştırma, bilim, edebiyat, hukuk ve sosyal bilimler alanlarında oldukça güçlü. Akademik olarak çok yüksek standartlara sahip olmasının yanı sıra, tarihi binaları, zengin kültürel yaşamı ve uluslararası öğrenci ağıyla da dikkat çeken bir üniversite. Mezunları arasında birçok Nobel ödüllü, dünya lideri ve ünlü yazar bulunuyor.

Oxford'da eğitim hayatına başlayan bir Türk, okulun kayıt törenini paylaştı. Görüntüler beğeni topladı.