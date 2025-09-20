onedio
Yurtta Kalan Öğrenci Yaşanan Olayların Ardından Kız Yurtlarında Erkek İşçi Çalıştırılması ile İlgili Konuştu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
20.09.2025 - 23:28

Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kaldı. Pek çok öğrenci öğrenim gördüğü şehirlere dönmeye başladı. Özellikle yurtlarda yaşayan öğrenciler, odalarda yerleşmeye başladı. Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt odalarına döndüklerinde neye uğradığını şaşırdı. Öğrenciler, eşyalarının izinsiz karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını fark etti. Bazı odalarda uygunsuz materyaller ve alkol şişeleri bulunması öğrencilerde ciddi güvenlik kaygısı yarattı ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurdular.

Bu durum yurtta kalan diğer öğrenciler üzerinde de endişe yarattı. Yurtta kalan bir öğrenci kız yurtlarında erkek çalışan olması ile ilgili konuştu.

Buradan izleyebilirsiniz;

“Kız yurtlarında erkek işçi çalıştırılmamalı.”

Kız öğrenci yurtlarında erkek çalışan olmaması gerektiğini söyleyen genç kıza hak verenler de oldu, çözümü yanlış bulanda. Yurtta yaşananlarla ilgili pek çok gözaltı ve tutuklanma yaşandı. Yurt yönetimi, olayla ilgili soruları yanıtlamazken, Gençlik ve Spor Bakanlığı soruşturma başlattı ve iki yurt müdürü ile bir müdür yardımcısını görevden aldı.

Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
