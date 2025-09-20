Yurtta Kalan Öğrenci Yaşanan Olayların Ardından Kız Yurtlarında Erkek İşçi Çalıştırılması ile İlgili Konuştu

Üniversitelerin açılmasına az bir zaman kaldı. Pek çok öğrenci öğrenim gördüğü şehirlere dönmeye başladı. Özellikle yurtlarda yaşayan öğrenciler, odalarda yerleşmeye başladı. Cevizlibağ KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan öğrenciler, yurt odalarına döndüklerinde neye uğradığını şaşırdı. Öğrenciler, eşyalarının izinsiz karıştırıldığını ve bazı eşyalarının çalındığını fark etti. Bazı odalarda uygunsuz materyaller ve alkol şişeleri bulunması öğrencilerde ciddi güvenlik kaygısı yarattı ve seslerini sosyal medya üzerinden duyurdular.

Bu durum yurtta kalan diğer öğrenciler üzerinde de endişe yarattı. Yurtta kalan bir öğrenci kız yurtlarında erkek çalışan olması ile ilgili konuştu.