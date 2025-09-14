onedio
Bir Öğretmen Çok Tartışılan O Soruyu Yanıtladı: İngiliz İngilizcesi mi Doğru Amerikan İngilizcesi mi?

Pelin Yelda Göktepe
14.09.2025 - 15:26

İngilizce öğrenirken en çok tartışılan konulardan biri, aslında hangi İngilizceyi öğrenmek gerektiği oluyor. “İngiliz İngilizcesi mi yoksa Amerikan İngilizcesi mi daha doğru?” sorusu öğrenciler arasında sık sık gündeme geliyor. Çünkü iki dil arasında telaffuzdan yazım kurallarına, hatta bazı kelimelere kadar farklar var. Peki İngiliz İngilizcesi mi doğru yoksa Amerikan İngilizcesi mi?

Sosyal medyada İngilizce ve İngilizce öğrenimi üzerine bilgiler veren Reşat Ören iki dilin tarihini anlatarak bu soruya son noktayı koydu. Yanıt pek çok kişiyi şaşırttı.

İkisi de eşit şekilde doğru.

Reşat Ören'in anlattığına göre, 1600'lü yıllarda İngilizler Amerika'ya göç ettiğinde yanlarında o dönemin İngilizcesini götürdüler ve o dönemin İngilizcesi bugünkü Amerikan İngilizcesine daha yakındı. 1700'lere gelindiğinde İngiltere'de işler değişti ve Fransızca'nın zarif etkisiyle bazı harfler yutularak kelimeler telaffuz edilmeye başlandı. Bu da bugünkü İngiliz İngilizcesini oluşturdu. Amerikan İngilizcesi de zamanla değişime uğradı elbette. Peki bu durumda sizce hangisi daha doğru?

"Bu çok ilginç! Ben ABD'liyim ve bunu ben bile bilmiyordum! Bu çok havalı!"

2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
