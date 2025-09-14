Bir Öğretmen Çok Tartışılan O Soruyu Yanıtladı: İngiliz İngilizcesi mi Doğru Amerikan İngilizcesi mi?

İngilizce öğrenirken en çok tartışılan konulardan biri, aslında hangi İngilizceyi öğrenmek gerektiği oluyor. “İngiliz İngilizcesi mi yoksa Amerikan İngilizcesi mi daha doğru?” sorusu öğrenciler arasında sık sık gündeme geliyor. Çünkü iki dil arasında telaffuzdan yazım kurallarına, hatta bazı kelimelere kadar farklar var. Peki İngiliz İngilizcesi mi doğru yoksa Amerikan İngilizcesi mi?

Sosyal medyada İngilizce ve İngilizce öğrenimi üzerine bilgiler veren Reşat Ören iki dilin tarihini anlatarak bu soruya son noktayı koydu. Yanıt pek çok kişiyi şaşırttı.