Bir Hemşire Anlattı: Pek Çok Kişinin Korkulu Rüyası Olan Büyük Haplar Nasıl İçilir?

Hap yutmak bazı insanlar için gerçekten zor olabiliyor. Boğazda takılma hissi, büyüklüğü veya şekli nedeniyle endişe ve rahatsızlık yaratabiliyor. Bu durumda suyla birlikte yutmak, hapı küçük parçalara bölmek veya özel yutma teknikleri denemek işe yarayabiliyor. Fakat bazılarında hapın boyutu küçük olsa bile sonuç değişmeyebiliyor.

Bir hemşire büyük hapları yutmanın kolay yöntemini paylaştı. Herkesin kullandığı, kafayı geriye doğru atma yönteminin yanlış olduğunu belirten hemşire pek çok kişiyi büyük bir dertten kurtardı.