Bir Hemşire Anlattı: Pek Çok Kişinin Korkulu Rüyası Olan Büyük Haplar Nasıl İçilir?

Bir Hemşire Anlattı: Pek Çok Kişinin Korkulu Rüyası Olan Büyük Haplar Nasıl İçilir?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2025 - 08:57

Hap yutmak bazı insanlar için gerçekten zor olabiliyor. Boğazda takılma hissi, büyüklüğü veya şekli nedeniyle endişe ve rahatsızlık yaratabiliyor. Bu durumda suyla birlikte yutmak, hapı küçük parçalara bölmek veya özel yutma teknikleri denemek işe yarayabiliyor. Fakat bazılarında hapın boyutu küçük olsa bile sonuç değişmeyebiliyor.

Bir hemşire büyük hapları yutmanın kolay yöntemini paylaştı. Herkesin kullandığı, kafayı geriye doğru atma yönteminin yanlış olduğunu belirten hemşire pek çok kişiyi büyük bir dertten kurtardı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hap yutmak için başka hangi yöntemler kullanılıyor?

Hap yutmak için başka hangi yöntemler kullanılıyor?

İlaç içmeyi kolaylaştırmak için ilacı bol su ile içmek ya da bazı hapları püre, yoğurt gibi yumuşak bir şeyin içine koymak işe yarayabiliyor. Büyük hapları ikiye bölmek de sık kullanılan yöntemlerden biri. Ayrıca eczanede hap yutmayı kolaylaştıran jeller de mevcut. Sizin kullandığınız bir yöntem var mı? Yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Ilgım Akalay

Zaten ilaç normalde böyle içilmiyor mu? Başka şekilde içen mi var, bilmiyordum bunu