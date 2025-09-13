onedio
İmplant Bile Yapıyor: Pakistan'daki Sokak Dişçisinin Yaptığı İşlem Fiyatıyla Kafa Karıştırdı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
13.09.2025

Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde hala ilkel şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar var. Özellikle son yıllarda bu ülkeleri ziyaret eden turistlerin en çok ilgisini çeken sokak dişçileri oluyor. Sokak ortasında açılmış küçük tezgâhlarda çalışan bu kişiler, elbette lisanslı diş hekimleri değil. Basit aletlerle diş çekimi, takma diş yapımı ya da tamiri gibi hizmetler sunuyorlar. Düşük gelirli insanlar için bu, pahalı özel kliniklere veya uzun kuyruklu devlet hastanelerine alternatif oluyor. 

Hindistan'a giden bir turist, implant yapan bir sokak dişçisini paylaştı. İmplant fiyatları düşünülünce bu işlem karşısında pek çok kişinin kafası karıştı.

hijyen koşulları çok yetersiz olduğu için enfeksiyon, hastalık bulaşması ve yanlış tedavi riski oldukça yüksek.

Sokak dişçileri genellikle açık havada, tozlu yolların kenarında ya da kalabalık pazar yerlerinde çalışıyor. Kullandıkları aletler çoğu zaman steril edilmiyor. Bazen aynı kerpetenle ardı ardına birçok hastanın dişi çekiliyor. Bu durum tetanos, hepatit, HIV gibi bulaşıcı hastalık riskini artırıyor. Ayrıca kullanılan dolgu malzemeleri ya da yapıştırıcılar tıbbi standartlara uygun olmadığı için ağızda zehirlenme veya ciddi enfeksiyonlara yol açabiliyor. Yani ucuz hizmetin bedeli, sağlık açısından çok ağır olabiliyor. Buna rağmen ucuzluğu ve kolay erişilebilirliği sayesinde sokak dişçileri hala müşteri bulabiliyor.

