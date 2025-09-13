İmplant Bile Yapıyor: Pakistan'daki Sokak Dişçisinin Yaptığı İşlem Fiyatıyla Kafa Karıştırdı

Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde hala ilkel şartlarda yaşamını sürdürmeye çalışan insanlar var. Özellikle son yıllarda bu ülkeleri ziyaret eden turistlerin en çok ilgisini çeken sokak dişçileri oluyor. Sokak ortasında açılmış küçük tezgâhlarda çalışan bu kişiler, elbette lisanslı diş hekimleri değil. Basit aletlerle diş çekimi, takma diş yapımı ya da tamiri gibi hizmetler sunuyorlar. Düşük gelirli insanlar için bu, pahalı özel kliniklere veya uzun kuyruklu devlet hastanelerine alternatif oluyor.

Hindistan'a giden bir turist, implant yapan bir sokak dişçisini paylaştı. İmplant fiyatları düşünülünce bu işlem karşısında pek çok kişinin kafası karıştı.