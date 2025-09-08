onedio
Bir Gezgin Moğolistan'daki Seyahati İçin At Satın Aldığı Anları Paylaştı

Bir Gezgin Moğolistan'daki Seyahati İçin At Satın Aldığı Anları Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2025 - 20:53

Moğolistan’da atlar çok önemlidir, çünkü hem tarih boyunca hem de günümüzde halkın yaşam biçimini şekillendirmiştir bildiğiniz üzere. Bozkırda yaşayan insanlar için at, yalnızca bir ulaşım aracı değil aynı zamanda kültürel kimliğin ve özgürlüğün de simgesidir. Çocuklar küçük yaşta ata binmeyi öğrenir, at yarışları ise ulusal bayramların en heyecan verici gelenekleri arasında yer alır. Sütünden yapılan “kımız” içeceği sofralarda özel bir yer tutarken, hayvancılıkla uğraşan çobanların günlük hayatında da atın sağladığı güç ve dayanıklılık vazgeçilmezdir. 

'gezmekenkolay' isimli sosyal medya hesabından dünyayı gezdiği paylaşımlar yapan Türk gezgin, Moğolistan gezisi için at satın aldı. Heyecanını ise takipçileriyle paylaştı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOP_Q7rCO7n/
Buradan izleyebilirsiniz;

Peki bu mantıklı mı?

Peki bu mantıklı mı?

Moğolistan’da at hâlâ günlük yaşamın merkezinde ve özellikle şehir dışındaki bozkırlarda en güvenilir ulaşım aracı. Yolların sınırlı olduğu bu coğrafyada at, hem pratiklik sağlar hem de uzun mesafeleri daha kolay kat etmeye imkân tanıyor. Ayrıca ata binmek, Moğol kültürünü yerinde ve otantik şekilde deneyimlemenin en etkili yollarından biri. Yerel halk için at hâkimiyeti önemli bir beceri olarak görüldüğünden, yabancı gezginlerin de ata binmesi olumlu karşılanıyor. Ancak at satın almanın beraberinde bakım, yönlendirme ve güvenlik gibi sorumlulukları da getirdiği unutulmamalı. Bu nedenle birçok gezgin, genellikle yerel rehberler eşliğinde at satın alır ya da doğrudan kiralama yoluna gider.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
