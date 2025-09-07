Bir Veteriner Yanıtladı: Kedi ve Köpekler Çikolata Yerse Kör Olur mu?

Kedi ve köpek beslerken dikkatli olmak hem onların sağlığı hem de yaşam kaliteleri için büyük önem taşır. Yanlış besinler ya da düzensiz beslenme onların hastalanmasına yol açabilir. Verilen yiyeceklerin taze ve bozulmamış olmasına özen gösterilmelidir, çünkü bayat ya da yağlı yiyecekler hastalık yapabilir. Ayrıca yiyecek ve su kaplarını temiz bir yerde bırakmak, kalabalık alanlardan uzak tutmak hem hayvanların güvenliği hem de çevre düzeni açısından önem taşır. İnsanlar genel olarak kendi tükettikleri her şeyden geriye kalanları hayvanlarla paylaşmak istiyor. Fakat bu her zaman doğru değil.

Çikolatanın kedi ve köpekleri zehirleyebileceği ile ilgili bir bilgi var bildiğiniz üzere. Peki bu ne kadar doğru? Veteriner Tugay İnanoğlu bu soruyu yanıtladı.