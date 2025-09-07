onedio
Bir Veteriner Yanıtladı: Kedi ve Köpekler Çikolata Yerse Kör Olur mu?

Pelin Yelda Göktepe
07.09.2025 - 08:34 Son Güncelleme: 07.09.2025 - 09:14

Kedi ve köpek beslerken dikkatli olmak hem onların sağlığı hem de yaşam kaliteleri için büyük önem taşır. Yanlış besinler ya da düzensiz beslenme onların hastalanmasına yol açabilir. Verilen yiyeceklerin taze ve bozulmamış olmasına özen gösterilmelidir, çünkü bayat ya da yağlı yiyecekler hastalık yapabilir. Ayrıca yiyecek ve su kaplarını temiz bir yerde bırakmak, kalabalık alanlardan uzak tutmak hem hayvanların güvenliği hem de çevre düzeni açısından önem taşır. İnsanlar genel olarak kendi tükettikleri her şeyden geriye kalanları hayvanlarla paylaşmak istiyor. Fakat bu her zaman doğru değil.

Çikolatanın kedi ve köpekleri zehirleyebileceği ile ilgili bir bilgi var bildiğiniz üzere. Peki bu ne kadar doğru? Veteriner Tugay İnanoğlu bu soruyu yanıtladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMaggt...
Kediler ve köpeklerin çikolata yemesi körlükle değil, zehirlenmeyle ilişkilidir.

Çikolatanın içinde bulunan teobromin ve kafein adlı maddeler, onların vücudu tarafından insanlar gibi hızlı parçalanamaz. Bu nedenle, küçük bir miktar bile mide bulantısı, kusma, ishal, titreme, kalp ritmi bozukluğu gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Büyük miktarda çikolata ise hayati tehlike yaratabilir. Yani, kediler ve köpekler çikolata yerse kör olmaz, fakat zehirlenip çok ağır hastalanabilir, hatta hayatlarını kaybedebilirler. Bu yüzden onlara kesinlikle çikolata verilmemelidir.

