Ahmet Gülüm Kimdir, Kaç Yaşında? Ahmet Gülüm Neden Gözaltına Alındı?

Ahmet Gülüm 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Vefa Lisesi mezuniyeti sonrası Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü tamamladı ve işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Spor kariyerine Galatasaray voleybol takımında devam etti ve on yıl süren aktif spor döneminin dokuz yılında kaptanlık görevini üstlendi. Takımıyla üç sezon üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Milli takım formasıyla genç, A, ordu ve üniversite düzeylerinde toplam 158 kez sahaya çıktı. Kaptanlığını yaptığı milli ekiplerle uluslararası dereceler elde edildi. 1984 yılında Milliyet tarafından düzenlenen Yılın Sporcusu anketinde voleybol branşından ferdi aday olarak gösterildi.

Ahmet Gülüm Kaç Yaşında?

1961 doğumlu olan Ahmet Gülüm 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Ahmet Gülüm Nereli?

Ahmet Gülüm İstanbul doğumlu. Eğitim hayatı, sporculuk dönemi ve profesyonel kariyerinin önemli kısmı İstanbul merkezli yürütüldü.