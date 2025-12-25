onedio
Ahmet Gülüm Kimdir, Kaç Yaşında? Ahmet Gülüm Neden Gözaltına Alındı?

Ahmet Gülüm Kimdir, Kaç Yaşında? Ahmet Gülüm Neden Gözaltına Alındı?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.12.2025 - 11:50

Ahmet Gülüm kimdir sorusu son günlerde spor kamuoyunda sıkça araştırılıyor. Uzun yıllardır spor yöneticiliği, organizasyon ve pazarlama alanlarında görev alan Ahmet Gülüm, voleybol kökenli bir kariyere sahip. Gülüm’ün adı son olarak Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alındığı yönündeki haberlerle gündeme geldi.

Ahmet Gülüm Kimdir?

Ahmet Gülüm Kimdir?

Ahmet Gülüm 1961 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Vefa Lisesi mezuniyeti sonrası Marmara Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümü’nü tamamladı ve işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Spor kariyerine Galatasaray voleybol takımında devam etti ve on yıl süren aktif spor döneminin dokuz yılında kaptanlık görevini üstlendi. Takımıyla üç sezon üst üste Türkiye şampiyonluğu yaşadı.

Milli takım formasıyla genç, A, ordu ve üniversite düzeylerinde toplam 158 kez sahaya çıktı. Kaptanlığını yaptığı milli ekiplerle uluslararası dereceler elde edildi. 1984 yılında Milliyet tarafından düzenlenen Yılın Sporcusu anketinde voleybol branşından ferdi aday olarak gösterildi.

Ahmet Gülüm Kaç Yaşında?

1961 doğumlu olan Ahmet Gülüm 2025 yılı itibarıyla 64 yaşındadır.

Ahmet Gülüm Nereli?

Ahmet Gülüm İstanbul doğumlu. Eğitim hayatı, sporculuk dönemi ve profesyonel kariyerinin önemli kısmı İstanbul merkezli yürütüldü.

Ahmet Gülüm Neden Gözaltına Alındı?

Ahmet Gülüm Neden Gözaltına Alındı?

Ahmet Gülüm, Futbolda Şike Kumpası soruşturması kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı. Son dakika bilgilerine göre soruşturma çerçevesinde toplam dört kişi hakkında gözaltı kararı uygulandı. Gözaltına alınan isimler şu şekilde açıklandı:

  • Lütfi Arıboğan

  • Ahmet Gülüm

  • İlhan Helvacı

  • Ebru Köksal

Soruşturmaya ilişkin süreç ve adli işlemler devam ediyor.

