Yeni Fobi Yüklendi: İki Aydır Tatilde Olan Aile Döndüklerinde Hiç Beklemedikleri Bir Manzarayla Karşılaştı

Arılar bazen evlerin çatı aralarına, balkon köşelerine ya da duvar boşluklarına yerleşerek koloni oluşturabiliyor. Bunun temel nedeni, güvenli ve korunaklı bir alan arayışları. Doğada ağaç kovuklarına yuva yapan arılar, evlerdeki boşlukları da benzer bir ortam olarak algılar. Ayrıca evler, hem rüzgâr ve yağmur gibi dış etkenlerden korunmalarını sağlar hem de sıcaklık açısından uygun bir yaşam alanı sunar. Çevrede bulunan bahçeler, ağaçlar ve çiçekler de arılar için zengin bir besin kaynağıdır. Bu yüzden arılar, içgüdüsel olarak kendilerine en güvenli ve besine yakın noktaları seçerek evlerde kolonileşebilirler.

2 aylık bir tatilden dönen aile, evlerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. O görüntüler pek çok kişide yeni fobinin kilidini açtı.