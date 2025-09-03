onedio
Yeni Fobi Yüklendi: İki Aydır Tatilde Olan Aile Döndüklerinde Hiç Beklemedikleri Bir Manzarayla Karşılaştı

Pelin Yelda Göktepe
03.09.2025 - 10:19

Arılar bazen evlerin çatı aralarına, balkon köşelerine ya da duvar boşluklarına yerleşerek koloni oluşturabiliyor. Bunun temel nedeni, güvenli ve korunaklı bir alan arayışları. Doğada ağaç kovuklarına yuva yapan arılar, evlerdeki boşlukları da benzer bir ortam olarak algılar. Ayrıca evler, hem rüzgâr ve yağmur gibi dış etkenlerden korunmalarını sağlar hem de sıcaklık açısından uygun bir yaşam alanı sunar. Çevrede bulunan bahçeler, ağaçlar ve çiçekler de arılar için zengin bir besin kaynağıdır. Bu yüzden arılar, içgüdüsel olarak kendilerine en güvenli ve besine yakın noktaları seçerek evlerde kolonileşebilirler.

2 aylık bir tatilden dönen aile, evlerinde beklenmedik bir sürprizle karşılaştı. O görüntüler pek çok kişide yeni fobinin kilidini açtı.

Evimizde böyle bir şeyle karşılaşırsak ne yapmamız gerekiyor?

Evinize arı koloni kurduğunda en güvenli çözüm, profesyonel yardım almaktır. Arılara kendiniz müdahale etmeye çalışmak, onları savunmaya geçirebilir ve sokma riskini artırır. Belediyelerin ilaçlama ekipleri veya arıcılık uzmanları, koloniyi zarar vermeden güvenli bir şekilde yerinden alıp uygun bir yere taşıyabilir. Geçici olarak arıların hoşlanmadığı duman, sirke veya nane yağı gibi kokular kullanılarak yuvadan uzaklaşmaları sağlanabilir. Ancak bu yöntem koloniyi tamamen ortadan kaldırmaz. Bu nedenle, evde arı kolonisiyle karşılaşıldığında sakin kalmak ve profesyonel destek almak en doğru yaklaşımdır.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
