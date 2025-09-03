Ülkemize Tatile Gelen Bir Turist İngiltere'de Girdiği Su ile Türkiye'nin Plajlarını Karşılaştırdı

Ülkemiz gerçek anlamda bir tatil cenneti. Plajlarımızın güzelliği, denizlerimizin berraklığı her ülkeden insanı büyülüyor. Akdeniz’in turkuaz suları, Ege’nin birbirinden güzel koyları, Karadeniz’in doğal sahilleri her gidenin aklını başından alıyor. Altın rengi kumsallarda güneşlenmek, dalgasız denizde yüzmek ya da sahil kasabalarının huzurunu yaşamak insana bambaşka bir mutluluk veriyor. Bu yüzden deniz ve tatil denildi mi Türkiye’nin akla gelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Ülkemize tatile gelen bir turist İngiltere'de yüzdüğü su ile ülkemizde tatil yaptığı yerleri karşılaştırdı. Ortaya ciddi bir fark çıktı.