Ülkemize Tatile Gelen Bir Turist İngiltere'de Girdiği Su ile Türkiye'nin Plajlarını Karşılaştırdı

Ülkemize Tatile Gelen Bir Turist İngiltere'de Girdiği Su ile Türkiye'nin Plajlarını Karşılaştırdı

Pelin Yelda Göktepe
03.09.2025 - 09:28

Ülkemiz gerçek anlamda bir tatil cenneti. Plajlarımızın güzelliği, denizlerimizin berraklığı her ülkeden insanı büyülüyor. Akdeniz’in turkuaz suları, Ege’nin birbirinden güzel koyları, Karadeniz’in doğal sahilleri her gidenin aklını başından alıyor. Altın rengi kumsallarda güneşlenmek, dalgasız denizde yüzmek ya da sahil kasabalarının huzurunu yaşamak insana bambaşka bir mutluluk veriyor. Bu yüzden deniz ve tatil denildi mi Türkiye’nin akla gelmesi hiç de şaşırtıcı değil.

Ülkemize tatile gelen bir turist İngiltere'de yüzdüğü su ile ülkemizde tatil yaptığı yerleri karşılaştırdı. Ortaya ciddi bir fark çıktı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Eurovision'da denizin görüntüsü olay olmuştu.

Bu sene gerçekleşen Eurovision şarkı yarışmasında, 3 farklı ülkeden Eurovision hayranının evleri ziyaret edilmişti. İçlerinden biri ise Türkiye'dendi. Ülkemizin görüntüleri yayınlanırken boğazdaki suyun renginin çamur gibi gösterilmesi tepki çekmişti.

