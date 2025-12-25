onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 25 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı
25.12.2025 - 13:37

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 25 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indiriminden Philips ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 25.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren L’OR Advent 2025 Kapsül Kahve (24 adet) kahve severlerin kalbini fethedecek bir ürün!

Her bir kapsül, farklı aromalarla zenginleştirilmiş lezzetler sunarak günlük kahve rutinini adeta küçük bir keşif serisine dönüştürüyor.

Bugün %56 indirimde.

Linki burada

Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatını kaçırma!

Evinizin eksiklerini tamamlamak için iyi bir fırsat.

Linki burada

Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, günlük temizlik rutininizi ciddi anlamda kolaylaştıracak güçlü bir yardımcı!

PowerCyclone 12 teknolojisi sayesinde tozu hızla ayırır ve yüksek emiş gücüyle yüzeylerde derinlemesine temizlik yapıyor.

İndirimli fiyatıyla kaçırmamanız gereken ürünlerden biri.

Linki burada

Çok satanlar arasında yerini alan Kadife Elbise Askı Seti, gardırobunuzu düzenli tutmanın en pratik yollarından biri!

Kadife kaplaması sayesinde kıyafetlerin kaymasını önler. Dolabını daha düzenli ve şık bir hale getirmek isteyenler için ideal bir tercih.

Bugün %26 indirimde.

Linki burada

Hazır Protein Pankek Karışımı %10 İndirimli!

Animal Joy Protein Pankek tozu kahvaltılarınızı pratikleştirerek; lezzetli, sıfır şeker, yüksek protein pankekler hazırlamanıza yardımcı oluyor.

Linki burada

Proplan Köpek Maması alışverişinizde 4 adet konserve mama hediye!

Köpeğinizin sağlığını ve yaşam kalitesini ön planda tutan bir mama arıyorsanız, bu seçenek gerçekten değerlendirilmeye değer.

İndirimli fiyatı 3,850.00 TL.

Linki burada

Telefon Kılıflarında İndirimler ve 4 Al 2 Öde Fırsatı!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Mutfak Havlularında 2 Al 1 Öde Fırsatını Kaçırmayın!

Pera Havlu Seti 2’li Mutfak Havlusu, yüksek kaliteli Ege pamuğundan özenle üretilmiş, hem dayanıklılığı hem de emiciliği ile mutfakta fark yaratan bir set.

Linki burada

Bu kışın favorisi Klasik V-Yaka Yelek olacak!

Soğuk sezonun stil ve konfor ihtiyacını aynı anda karşılayan bu yelek, klasik düğmeli tasarımı ve V-yaka kesimiyle hem modern hem zamansız bir görünüm sunuyor.

Bugün %40 indirimiyle 831.20 TL.

Linki burada

Penti tüm kategorilerde geçerli 1 alana 1 hediye fırsatı!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Harley Davidson ürünlerinde %50 indirim fırsatını kaçırmayın!

Bu kışın hem stil sahibi hem sağlam tercihlerinden biri!

Sepete özel fiyatı 2.499,50 TL.

Linki burada

Kremi'de 2. ürüne %50 indirim fırsatıyla yeni yıl için son hazırlıklarınızı yapabilirsiniz!

Tüm indirimlere ek 150TL'lik TY PLUS indirimini kaçırmayın.

Linki burada

