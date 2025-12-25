Bugün İndirimde Neler Var? 25 Aralık 2025 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 25 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Penti indiriminden Philips ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 25.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Bugün Amazon’da indirime giren L’OR Advent 2025 Kapsül Kahve (24 adet) kahve severlerin kalbini fethedecek bir ürün!
Süpermarket ürünlerinde 4 al 3 öde fırsatını kaçırma!
Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, günlük temizlik rutininizi ciddi anlamda kolaylaştıracak güçlü bir yardımcı!
Çok satanlar arasında yerini alan Kadife Elbise Askı Seti, gardırobunuzu düzenli tutmanın en pratik yollarından biri!
Hazır Protein Pankek Karışımı %10 İndirimli!
Proplan Köpek Maması alışverişinizde 4 adet konserve mama hediye!
Telefon Kılıflarında İndirimler ve 4 Al 2 Öde Fırsatı!
Mutfak Havlularında 2 Al 1 Öde Fırsatını Kaçırmayın!
Bu kışın favorisi Klasik V-Yaka Yelek olacak!
Penti tüm kategorilerde geçerli 1 alana 1 hediye fırsatı!
Harley Davidson ürünlerinde %50 indirim fırsatını kaçırmayın!
Kremi'de 2. ürüne %50 indirim fırsatıyla yeni yıl için son hazırlıklarınızı yapabilirsiniz!
