onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Lensi Gözünün Arkasına Kaçan Kadın Yaşadığı Panik Anlarını Paylaştı

Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Lensi Gözünün Arkasına Kaçan Kadın Yaşadığı Panik Anlarını Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
08.09.2025 - 21:33

İçerik Devam Ediyor

Lens kullanımı son dönemde oldukça yaygınlaştı. Doğru ve hijyenik şekilde uygulandığında göz sağlığı için güvenli ve pratik bir yöntem. Kontakt lensler, gözlük kullanımına alternatif olarak hem estetik hem de işlevsel avantajlar sunuyor. Ancak lenslerin temiz ellerle takılıp çıkarılması, düzenli olarak lens solüsyonuyla dezenfekte edilmesi ve önerilen sürelerden daha uzun kullanılmaması çok önemli. Ayrıca lenslerin kontrollü kullanılması da önemli.

Bir kadın lensinin gözünün üzerine doğru kaydığını farketti. Lensi bir türlü çıkaramayan kadın yaşadığı paniği takipçileriyle paylaştı. O anlar özellikle lens konusunda kararsızlık yaşayanları korkuttu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Lensin kayması durumunda ne yapmak gerekiyor?

Lensin kayması durumunda ne yapmak gerekiyor?

  • Sakin kalın: Lens gözün arkasına geçemez, sadece göz kapağının altına sıkışabilir.

  • Ellerinizi yıkayın: Gözünüze dokunmadan önce hijyen çok önemlidir.

  • Gözünüzü bolca kırpın: Lensin ortaya çıkmasına yardımcı olabilir.

  • Göz kapağınızı hafifçe çekin: Üst veya alt kapağı nazikçe hareket ettirerek lensi görünür hale getirebilirsiniz.

  • Suni gözyaşı damlası kullanın: Lensin kaymasını kolaylaştırır.

Eğer lensi bulmakta zorlanıyorsanız, gözde ağrı veya batma varsa en kısa sürede bir göz doktoruna başvurmanız gerekir.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın