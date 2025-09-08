Yeni Fobi Hayırlı Olsun: Lensi Gözünün Arkasına Kaçan Kadın Yaşadığı Panik Anlarını Paylaştı

Lens kullanımı son dönemde oldukça yaygınlaştı. Doğru ve hijyenik şekilde uygulandığında göz sağlığı için güvenli ve pratik bir yöntem. Kontakt lensler, gözlük kullanımına alternatif olarak hem estetik hem de işlevsel avantajlar sunuyor. Ancak lenslerin temiz ellerle takılıp çıkarılması, düzenli olarak lens solüsyonuyla dezenfekte edilmesi ve önerilen sürelerden daha uzun kullanılmaması çok önemli. Ayrıca lenslerin kontrollü kullanılması da önemli.

Bir kadın lensinin gözünün üzerine doğru kaydığını farketti. Lensi bir türlü çıkaramayan kadın yaşadığı paniği takipçileriyle paylaştı. O anlar özellikle lens konusunda kararsızlık yaşayanları korkuttu.