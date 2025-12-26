onedio
Bugün İndirimde Neler Var? 26 Aralık 2025 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
26.12.2025 - 13:02

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 26 Aralık 2025’te indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Madame Coco indiriminden Stanley  ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 26.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren Xiaomi Mi Box S Multimedya, televizyonunu zahmetsizce akıllı bir eğlence merkezine dönüştürmek isteyenler için kaçırılmayacak bir fırsat!

Android TV altyapısı sayesinde Netflix’ten YouTube’a, Disney+’tan Spotify’a kadar birçok uygulamaya kolayca erişim sunarken, 4K Ultra HD görüntü kalitesiyle izleme keyfini üst seviyeye taşır.

Bugün %18 indirimde.

Linki burada

Stanley Quick Flip Paslanmaz Çelik Termos, yolda maceralarınızı ya da keşiflerinizi daha keyifli hale getirmek için tasarlanmış.

Çift duvarlı vakum izolasyonu sayesinde içeceklerinizi 18 saate kadar soğuk ve 2,5 güne kadar sıcak tutar. Dayanıklı yapısı ve kullanışlı tasarımıyla, bu termos her koşulda yanınızda olmayı vaat ediyor.

Bugün %8 indirimde.

Linki burada

Yılın son fiyat fırsatıyla sunulan Pro Plan Somonlu Kedi Maması 10 kg, stoklamak için harika bir zaman!

Somonlu formülüyle hassas sindirime destek olurken, 10 kg’lık büyük paket uzun süre yeterli olacak.Linki burada

Tchibo Barista Kahve, bugün indirime giren en cazip seçeneklerden biri olarak öne çıkıyor.

Koyu kavrulmuş 100% Arabica çekirdeklerden oluşan bu kahve, bitter çikolata ve fındık alt notalarıyla yoğun aromalı, dolgun ve dengeli bir espresso deneyimi sunuyor.

Bugün %25 indirimde.

Linki burada

Tüm Kırlentlerde %45 İndirim Fırsatı!

Üstelik 4 al 3 öde fırsatı da mevcut!

Linki burada

10'lu Yüze Peelingi bugün en uygun fiyatıyla sunuluyor!

Makyaj kalıntılarının ve ölü derilerin giderilmesini sağlarken, aynı zamanda cildi nemlendiren, çift dokulu temizleme pedini mutlaka denemelisiniz.

İndirimli fiyatı 404.91 TL.

Linki burada

Afra bornozlar bugün %25 indirimde!

Afra %100 pamuk pike bornozlar, doğal Ege pamuğunun kalitesiyle özenle üretilmiş. Hafif ve nefes alabilen dokusu cildinize gün boyu ferahlık sunarken, yumuşak yapısı sayesinde her kullanımda konforu hissettiriyor.

Linki burada

Kuruyemiş Ürünlerinde %25'e Varan İndirimler!

Kavrulmuş Antep fıstığı, çiğ kaju ve çiğ iri fındık gibi sevilen kuruyemişler şimdi indirimde!

Ürünler burada

Madame Coco ürünlerinde %80 indirime ek 150 TL anında indirim!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

Göz çevresindeki ince çizgilerle mücadele ederken aynı zamanda nem desteği sağlayan etkili bir bakım ürünü!

Nazik ama güçlü formülü sayesinde kırışıklık görünümünü minimize etmeye yardımcı olurken, hassas göz bölgesini rahatlatır ve daha zinde bir görünüm kazandırır.

999,90 TL yerine sepete özel fiyatı 399,90 TL.

Linki burada

Suwen pijama takımlarında %60'a varan net indirim fırsatı!

Gömlek yaka tasarımı klasik bir zarafet sunarken yumuşak dokusu gecenin her anında rahatlığınızı ön planda tutacak. 

İndirimli fiyatıyla 1.249,99 TL.

Linki burada

Bugün indirimle öne çıkan adidas Performance Response Shoes, konforu ve sportif şıklığı bir arada arayanlar için tam bir fırsat ürünü.

Hafif yapısı, gün boyu rahatlık sağlayan tabanı ve zamansız adidas tasarımı sayesinde ister spor yaparken ister günlük kombinlerde kolayca kullanabilirsiniz.

4.499 TL yerine sepete özel fiyatı  2.924,35 TL.

Linki burada

Wefood tüm ürünlerde %45'e varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Wefood Pirinç Patlağı 100 g, atıştırmalık alışkanlıklarınızı bir üst seviyeye taşıyacak hafif, çıtır ve tamamen doğal bir lezzet! 

Linki burada

