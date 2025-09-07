onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Soluğu Hastanede Aldılar: Bir Babanın Minik Kızlarına Yaptığı Şaka Tatsız Bitti

Soluğu Hastanede Aldılar: Bir Babanın Minik Kızlarına Yaptığı Şaka Tatsız Bitti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.09.2025 - 10:48

İçerik Devam Ediyor

Şaka yapmak çoğu zaman eğlenceli ve sosyal bağları güçlendirici olabilir, ancak bazen oldukça tehlikeli sonuçları olabiliyor. Şakalar yanlış anlaşılabilir, karşıdaki kişiyi incitebilir veya utandırabilir. Fiziksel şakaların ise zararı çok da büyük olabiliyor. Özellikle babalar şaka yapma konusunda kontrolsüz olabiliyor. Küçük bir şaka olarak başlayan şey, bazen abartılı hâle gelebiliyor. Bu durum özellikle çocuklar için bazen eğlenceli olsa da, bazen gerginlik yaratabiliyor.

Bir baba, sakince video çeken kızlarına bir şaka yapmak istedi. Fakat şakanın sonu tatsız bitti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Soluğu hastanede aldılar.

Soluğu hastanede aldılar.

Babasının üzerlerine doğru uçtuğunu gören minik kız, kaçmak istedi. Fakat kendisini toparlayamayınca ayağı burkuldu. Acı içinde bağıran kız derhal hastaneye götürüldü ve incinen ayağı sarıldı. Babası o anları 'Kızımdan herkesin önünde özür dilemek istiyorum' notuyla paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın