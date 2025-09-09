Anime Filmi Gibi: Japonya'da 138 Yıllık Bir Evde Yaşayan Türk Sanatçı Evini ve Köyünü Paylaştı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNfloEux_sN/
Japonya, özellikle son dönemde pek çok kişinin hayranlık duyduğu bir ülke. Bir yanda teknoloji ve modern yaşamın şaşaası, gökdelenler, parlak reklam panoları ve hızlı trenleriyle göz kamaştırırken; diğer yanda sakince akan nehirleri, kiraz çiçeklerinin altında huzur bulan insanlar ve geleneksel tapınaklarıyla gerçek bir dinginlik arayanları kendisine hayran bırakıyor.
Japonya'da yaşayan Türk bir sanatçı, kaldığı 138 senelik evi ve evinin bulunduğu köyü paylaştı. Görüntüler sadece izlerken bile huzur verdi.
Buradan izleyebilirsiniz;
Japonya animeleri ile ünlü bildiğiniz üzere. Kadının yaşadığı köy de tam olarak bir anime izliyormuş hissi verdi.
Onu da buradan izleyebilirsiniz;
