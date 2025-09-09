onedio
Anime Filmi Gibi: Japonya'da 138 Yıllık Bir Evde Yaşayan Türk Sanatçı Evini ve Köyünü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2025 - 14:30

Japonya, özellikle son dönemde pek çok kişinin hayranlık duyduğu bir ülke. Bir yanda teknoloji ve modern yaşamın şaşaası, gökdelenler, parlak reklam panoları ve hızlı trenleriyle göz kamaştırırken; diğer yanda sakince akan nehirleri, kiraz çiçeklerinin altında huzur bulan insanlar ve geleneksel tapınaklarıyla gerçek bir dinginlik arayanları kendisine hayran bırakıyor.

Japonya'da yaşayan Türk bir sanatçı, kaldığı 138 senelik evi ve evinin bulunduğu köyü paylaştı. Görüntüler sadece izlerken bile huzur verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Japonya animeleri ile ünlü bildiğiniz üzere. Kadının yaşadığı köy de tam olarak bir anime izliyormuş hissi verdi.

Onu da buradan izleyebilirsiniz;

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
