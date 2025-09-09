Bir Tasarımcının Canlı Renkler Kullanarak Yeniden Hayat Verdiği Ev İçinizi Açacak

Bir evin dekorasyonu, mekânın ruhunu ve havasını bütünüyle değiştirebilir. Renkler, ışıklandırma, mobilya düzeni ve aksesuarlar bir araya geldiğinde, ev sadece bir yaşam alanı olmaktan çıkar; içine giren kişiye sıcaklık, dinginlik veya enerji verir. Küçük dokunuşlar bile evin karakterini tamamen değiştirebilir; bir tablo, bir halı ya da doğru yerleştirilmiş bitkiler, mekânın ruhunu bambaşka bir hâle sokar. Özellikle doğru renk kullanımı evi bambaşka bir yere çevirebilir.

Bir tasarımcı, canlı renkler kullanarak bir evin havasını tamamen değiştirdi. O tasarım pek çok kişinin içini açarken bazıları oldukça yorucu buldu.