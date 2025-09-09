onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Tasarımcının Canlı Renkler Kullanarak Yeniden Hayat Verdiği Ev İçinizi Açacak

Bir Tasarımcının Canlı Renkler Kullanarak Yeniden Hayat Verdiği Ev İçinizi Açacak

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2025 - 08:36

İçerik Devam Ediyor

Bir evin dekorasyonu, mekânın ruhunu ve havasını bütünüyle değiştirebilir. Renkler, ışıklandırma, mobilya düzeni ve aksesuarlar bir araya geldiğinde, ev sadece bir yaşam alanı olmaktan çıkar; içine giren kişiye sıcaklık, dinginlik veya enerji verir. Küçük dokunuşlar bile evin karakterini tamamen değiştirebilir; bir tablo, bir halı ya da doğru yerleştirilmiş bitkiler, mekânın ruhunu bambaşka bir hâle sokar. Özellikle doğru renk kullanımı evi bambaşka bir yere çevirebilir.

Bir tasarımcı, canlı renkler kullanarak bir evin havasını tamamen değiştirdi. O tasarım pek çok kişinin içini açarken bazıları oldukça yorucu buldu.

Kaynak: https://x.com/populicc/status/1964983...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Ev dekorasyonunda renk seçimi yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda yaşam alanının ruhunu ve konforunu belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

Ev dekorasyonunda renk seçimi yalnızca estetik bir tercih değil, aynı zamanda yaşam alanının ruhunu ve konforunu belirleyen en önemli unsurlardan biridir.

Doğru renkler mekânı olduğundan büyük ya da küçük gösterebilir, ışığın etkisini güçlendirebilir ve insanların ruh halini doğrudan etkileyebilir. Örneğin açık tonlar ferahlık katarken koyu renkler daha samimi bir atmosfer yaratır; mavi ve yeşil huzur verirken sarı enerjik hissettirir, gri ve bej sakinlik sağlar, kırmızı ise canlılık ve hareket katar. Ayrıca renkler, modern, klasik, minimal ya da bohem gibi dekorasyon tarzlarının dilini belirleyerek bütünlük oluşturur. Kısacası, renkler sadece görsel bir seçim değil, yaşam alanının karakterini şekillendiren güçlü bir araçtır. Peki siz bu tasarımı beğendiniz mi? Yorumlarda buluşalım.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın