Bir Kadın Geçirdiği Yüz Germe Operasyonu ile 20 Yaş Birden Gençleşti

Pelin Yelda Göktepe
08.09.2025 - 22:30

Estetik operasyonlar son dönemde oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. Bu operasyonların yaygınlaşması, günümüzde hem teknolojik gelişmelerin hem de toplumsal algıların değişiminin bir sonucu. İnsanlar artık sadece sağlık nedenleriyle değil, daha çok özgüvenlerini artırmak, sosyal çevrelerinde daha iyi hissetmek ya da medya ve güzellik standartlarının etkisiyle estetik müdahalelere yöneliyor. Operasyonların çeşitliliği, erişilebilirliği ve daha kısa iyileşme süreleri de bu artışı destekliyor. Sosyal medyada her gün birbirinden ilginç değişimlerin videoları ile karşılaşıyoruz.

Bir kadın, yüz germe operasyonu ile yaşadığı değişimi paylaştı. Resmen 20 yaş gençleşen kadının yüzünden zamanın tüm izleri silindi.

En çok tercih edilen operasyonlardan biri yüz germe.

Yüz germe operasyonu, yaşlanmaya bağlı olarak yüzde ve boyunda oluşan sarkmaları, kırışıklıkları ve gevşemeleri azaltmak için yapılan cerrahi bir estetik işlemdir. Bu operasyonda, yüz ve boyun bölgesindeki fazla deri çıkarılıyor, kas ve dokular daha sıkı bir hale getiriliyor ve cilt yeniden gerilerek daha genç bir görünüm elde ediliyor. Genel olarak ileri yaşlarda tercih edilen bu işlemin sonucunu beğenenler kadar gereksiz ve yapay bulanlar da var. Peki siz nasıl buldunuz?

