Evli Çiftlerin Aynı Yatakta Uyumasının Sağlıklı Olmadığını Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Sosyal medyada 'İlişkimizde bize normal başkalarına garip gelen şeyler' başlıklı videolara daha önce rastlamışsınızdır. Bu videolar ile çiftler, ilişkilerindeki farklı dinamikleri paylaşarak ilişkilerde tek bir doğrunun olmadığını gösteriyor. Hatta pek çok kişi bu akımdan sonra ilişkisinde kendisini rahatsız eden bazı durumların aslında ne kadar normal olduğunu farketmiş, pek çok kişide ilişkiler üzerine farkındalık oluşmasını sağlamıştı.

Daha önce de yaptığı açıklamalar ve fikirleri ile sık sık gündem olan 'kubra.aycaa' isimli içerik üreticisi iki yetişkinin aynı yatakta yatmasının pek de mümkün ve sağlıklı olmadığını söyledi ve evli çiftlerin birlikte uyumamasının normal olduğunu düşündüğünü söyledi. Pek çok kişi bu konu üzerine fikirlerini belirtti.