Evli Çiftlerin Aynı Yatakta Uyumasının Sağlıklı Olmadığını Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Evli Çiftlerin Aynı Yatakta Uyumasının Sağlıklı Olmadığını Söyleyen Kadın Tartışma Yarattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.09.2025 - 14:50 Son Güncelleme: 07.09.2025 - 14:52

Sosyal medyada 'İlişkimizde bize normal başkalarına garip gelen şeyler' başlıklı videolara daha önce rastlamışsınızdır. Bu videolar ile çiftler, ilişkilerindeki farklı dinamikleri paylaşarak ilişkilerde tek bir doğrunun olmadığını gösteriyor. Hatta pek çok kişi bu akımdan sonra ilişkisinde kendisini rahatsız eden bazı durumların aslında ne kadar normal olduğunu farketmiş, pek çok kişide ilişkiler üzerine farkındalık oluşmasını sağlamıştı. 

Daha önce de yaptığı açıklamalar ve fikirleri ile sık sık gündem olan 'kubra.aycaa' isimli içerik üreticisi iki yetişkinin aynı yatakta yatmasının pek de mümkün ve sağlıklı olmadığını söyledi ve evli çiftlerin birlikte uyumamasının normal olduğunu düşündüğünü söyledi. Pek çok kişi bu konu üzerine fikirlerini belirtti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sağlıklı bir uygu, sağlıklı bir yaşam için oldukça önemli bildiğiniz üzere. Düzensiz, sağlıksız uyku bedeni ciddi anlamda etkiliyor ve etkileri bir süre sonra görülmeye başlıyor. İlk olarak yorgunluk, dikkat dağınıklığı ve stres ile kendini gösteren uyku problemi ilerleyen dönemlerde bağışıklık sistemi problemlerinden kalp damar hatalıklarına kadar pek çok problemi tetikleyebiliyor. 

Pek çok kişi bir başkası ile uyumaya kolay alışamıyor. Hatta evliliğin ilk dönemlerinde bu ciddi bir problem haline gelebiliyor. Fakat bir süre sonra alışkanlık geliştiriliyor. Kübra Ayça ise böyle bir zorunluluğun olmadığını, çiftlerin farklı odalarda da uyuyabileceğini savundu. Kendisine hak verenler de oldu, tepki gösterenler de.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Yorumlarda tartışalım.

Yorumlarda tartışalım.

