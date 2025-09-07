onedio
Aynı İş Başvurusunda Cinsiyetini Kadın ve Erkek Olarak Seçti Sorulan Sorular Arasındaki Fark Pes Dedirtti

Aynı İş Başvurusunda Cinsiyetini Kadın ve Erkek Olarak Seçti Sorulan Sorular Arasındaki Fark Pes Dedirtti

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
07.09.2025

İş görüşmelerinde kadın ve erkek adaylara farklı yaklaşıldığı uzun süredir konuşulan bir mesele. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Bir kadın, aynı şirkette, aynı pozisyona başvururken cinsiyetini önce “kadın” sonra “erkek” olarak işaretledi. Gelen sorular arasındaki fark ise izleyenleri şaşkına çevirdi.

Cinsiyet kadın olarak seçildiğinde evcil hayvandan, özel hayata kadar pek çok soru gelirken, erkek olarak seçildiğinde gelen tek sorunun ise 'Maaş beklentiniz nedir?' olduğunu söyledi. Bu durum, iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar görünür olduğu meselesini bir kez daha gündeme getirdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

İş başvurularında cinsiyet eşitsizliği, günümüzün en tartışmalı konularından biri.

İş başvurularında cinsiyet eşitsizliği, günümüzün en tartışmalı konularından biri.

Araştırmalar, aynı niteliklere sahip kadın ve erkek adayların özgeçmişleri gönderildiğinde bile farklı sorularla karşılaştığını ve farklı değerlendirmelere tabi tutulduğunu gösteriyor. Kadın adaylara daha çok evlilik planları, çocuk sahibi olup olmayacakları ya da özel hayatlarıyla ilgili sorular yöneltilirken, erkek adayların daha çok deneyimleri, kariyer hedefleri ve yetkinlikleri üzerine sorular aldığı biliniyor. Bu durum, işe alım süreçlerinde kadınların potansiyel bir “risk” olarak görülmesine neden oluyor.

Sonuç olarak, cinsiyet eşitsizliği yalnızca işe giriş aşamasında değil; maaş politikalarında, terfi süreçlerinde ve yönetici pozisyonlarına yükselmede de kendini gösteriyor. Bu yüzden toplumsal farkındalık, şirket içi denetimler ve eşitlikçi işe alım politikaları büyük önem taşıyor.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
