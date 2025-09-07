Aynı İş Başvurusunda Cinsiyetini Kadın ve Erkek Olarak Seçti Sorulan Sorular Arasındaki Fark Pes Dedirtti

Kaynak: https://x.com/aykiricomtr/status/1964...
İş görüşmelerinde kadın ve erkek adaylara farklı yaklaşıldığı uzun süredir konuşulan bir mesele. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise bu tartışmayı yeniden gündeme taşıdı. Bir kadın, aynı şirkette, aynı pozisyona başvururken cinsiyetini önce “kadın” sonra “erkek” olarak işaretledi. Gelen sorular arasındaki fark ise izleyenleri şaşkına çevirdi.
Cinsiyet kadın olarak seçildiğinde evcil hayvandan, özel hayata kadar pek çok soru gelirken, erkek olarak seçildiğinde gelen tek sorunun ise 'Maaş beklentiniz nedir?' olduğunu söyledi. Bu durum, iş hayatında cinsiyet eşitsizliğinin ne kadar görünür olduğu meselesini bir kez daha gündeme getirdi.
İş başvurularında cinsiyet eşitsizliği, günümüzün en tartışmalı konularından biri.
