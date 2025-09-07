onedio
"Utanıyorum": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.09.2025 - 11:41

Prof.Dr. Behçet Yalın Özkara'yı özellikle akademik hayat, sınav sistemi, üniversiteler ve öğrencilik ile ilgili çektiği videolar ve yaptığı deneylerle tanıyor olabilirsiniz. Kendisi 400 sahte diplomalı akademisyen ile ilgili iddalar üzerine bir video çekti. Bu videonun ardından kendisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 'Bu videoyu izleyecek olan gençlerin, biraz sonra söyleyecekleri duyduklarında hissedeceklerini düşündükçe yerin dibine geçiyorum' diyen Özkara, yaşananları 'Utanıyorum' diyerek anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Hakkında daha önce de soruşturma açılmıştı.

Geçtiğimiz yıl fizik testinden eksi net yapmasına rağmen fizik bölümüne yerleşen Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, bu yıl da yapay zekadan aldığı ipuçlarını kullanarak sınav sorularını sallayarak yanıtladı ve bir vakıf üniversitesinde İngilizce Psikoloji bölümünü kazanmayı başardı. Özkara, bu deneyleri sosyal medya hesaplarında paylaşarak, sınav sistemindeki adaletsizliklere dikkat çekti. Bu olay, eğitim camiasında ve kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı. Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara hakkında, geçtiğimiz yıl eksi netle üniversite kazanmasının ardından çeşitli soruşturmalar açılmıştı.

