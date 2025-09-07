"Utanıyorum": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

Prof.Dr. Behçet Yalın Özkara'yı özellikle akademik hayat, sınav sistemi, üniversiteler ve öğrencilik ile ilgili çektiği videolar ve yaptığı deneylerle tanıyor olabilirsiniz. Kendisi 400 sahte diplomalı akademisyen ile ilgili iddalar üzerine bir video çekti. Bu videonun ardından kendisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 'Bu videoyu izleyecek olan gençlerin, biraz sonra söyleyecekleri duyduklarında hissedeceklerini düşündükçe yerin dibine geçiyorum' diyen Özkara, yaşananları 'Utanıyorum' diyerek anlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hakkında daha önce de soruşturma açılmıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın