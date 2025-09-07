"Utanıyorum": Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara Hakkında Soruşturma Başlatıldığını Duyurdu

Prof.Dr. Behçet Yalın Özkara'yı özellikle akademik hayat, sınav sistemi, üniversiteler ve öğrencilik ile ilgili çektiği videolar ve yaptığı deneylerle tanıyor olabilirsiniz. Kendisi 400 sahte diplomalı akademisyen ile ilgili iddalar üzerine bir video çekti. Bu videonun ardından kendisi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu. 'Bu videoyu izleyecek olan gençlerin, biraz sonra söyleyecekleri duyduklarında hissedeceklerini düşündükçe yerin dibine geçiyorum' diyen Özkara, yaşananları 'Utanıyorum' diyerek anlattı.