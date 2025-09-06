Osmanlılar Türk mü? Emrah Safa Gürkan Padişah Eşlerinin Yabancı Olması Üzerinden Çıkan O Tartışmayı Yanıtladı

Osmanlı padişahlarının eşlerinin çoğunlukla yabancı olması, imparatorluk tarihinde dikkat çeken bir olgu. Haremde yer alan kadınların büyük kısmı Rum, Ermeni, Gürcü veya Balkan kökenliydi ve bunlar genellikle siyasi ve sosyal nedenlerle seçilirdi. Yabancı kadınlar, padişahın çevresinde sadakat ve tarafsızlık sağlayarak saray içi dengelerde önemli rol oynadı. Ayrıca, harem geleneği çerçevesinde Osmanlı kültürüne adapte edilen bu kadınlar, zamanla valide sultan olarak devlet işlerinde etkili olabildiler. Ancak bu hem o dönem hem de günümüzde tartışılan bir mesele.

Emrah Safa Gürkan da bu soruyu Youtube kanalındaki programda yanıtladı. “Bir imparatorluk böyle yaşar, DNA’dan yaşamaz” diyen Gürkan, bu durumun sebeplerini anlattı.