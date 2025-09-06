onedio
Osmanlılar Türk mü? Emrah Safa Gürkan Padişah Eşlerinin Yabancı Olması Üzerinden Çıkan O Tartışmayı Yanıtladı

06.09.2025 - 19:47

Osmanlı padişahlarının eşlerinin çoğunlukla yabancı olması, imparatorluk tarihinde dikkat çeken bir olgu. Haremde yer alan kadınların büyük kısmı Rum, Ermeni, Gürcü veya Balkan kökenliydi ve bunlar genellikle siyasi ve sosyal nedenlerle seçilirdi. Yabancı kadınlar, padişahın çevresinde sadakat ve tarafsızlık sağlayarak saray içi dengelerde önemli rol oynadı. Ayrıca, harem geleneği çerçevesinde Osmanlı kültürüne adapte edilen bu kadınlar, zamanla valide sultan olarak devlet işlerinde etkili olabildiler. Ancak bu hem o dönem hem de günümüzde tartışılan bir mesele.

Emrah Safa Gürkan da bu soruyu Youtube kanalındaki programda yanıtladı. “Bir imparatorluk böyle yaşar, DNA’dan yaşamaz” diyen Gürkan, bu durumun sebeplerini anlattı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
