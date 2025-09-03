onedio
Dünyanın Dört Bir Yanında Toprağın Altında Bulunan Roma Mozaiklerini Görmüş müydünüz?

Pelin Yelda Göktepe
03.09.2025 - 09:52

Yer altından keşfedilen Roma dönemi mozaikleri, hem arkeoloji hem de sanat tarihi açısından büyük önem taşıyor. Bu mozaikler genellikle villaların taban döşemelerinde, hamamlarda ya da kamuya açık yapılarda bulunuyor ve dönemin yaşam tarzına, estetik anlayışına, mitolojik inançlarına dair çok değerli bilgiler sunuyor. Romalılar mozaik sanatını renkli taş, mermer, cam ve seramik parçalarıyla (tesserae) işleyerek, günlük yaşamdan sahneler, mitolojik figürler, hayvanlar ve geometrik desenler halinde tasarlardı. Yer altında uzun süre korunmuş olmaları sayesinde günümüzde bile canlı renklerini koruyan örneklere rastlanabiliyor.

Sadece birer sanat eseri değil; Roma döneminin sosyal yaşamı, ticaret yolları ve kültürel etkileşimleri hakkında da ipuçları veren bu mozaiklere dünyanın pek çok ülkesinde rastlandı. Gelin onların bulunduğu ilk günlerde çekilmiş fotoğraflara birlikte bakalım.

Buradan izleyebilirsiniz;

Videodaki mozaikler sırasıyla şöyle;

Buradan izleyebilirsiniz;

