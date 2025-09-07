Türkiye'nin En Büyük Cezaevlerinin Yıllar İçindeki Değişimi Uydu Görüntüleri ile Karşılaştırıldı

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOREAhkCIB7/
Türkiye'nin pek çok alanının yıllar içindeki değişimini uydu fotoğrafları ile karşılaştıran 'mekanda.yolculuk' isimli hesabın paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi daha önce pek çok ilimizin yıllar içindeki değişiminden, ülkemizde meydana gelen doğa tahribatına kadar pek çok ilgi çekici karşılaştırmaya imza attı. Bu karşılaştırmaların pek çoğu da özellikle doğa ve yeşil alan konusunda uzun uzun düşünmemizi sağladı.
Ülkemizin en büyük cezaevlerinin de yıllar içindeki değişimi karşılaştırdı. Sadece birkaç yıl içinde yaşanan değişim yine pek çok konuyu sorgulattı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Suçla mücadelenin göstergesi mi toplumsal çürüme mi?
