Türkiye'nin En Büyük Cezaevlerinin Yıllar İçindeki Değişimi Uydu Görüntüleri ile Karşılaştırıldı

Türkiye'nin En Büyük Cezaevlerinin Yıllar İçindeki Değişimi Uydu Görüntüleri ile Karşılaştırıldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
07.09.2025 - 12:25

Türkiye'nin pek çok alanının yıllar içindeki değişimini uydu fotoğrafları ile karşılaştıran 'mekanda.yolculuk' isimli hesabın paylaşımlarına daha önce denk gelmiş olabilirsiniz. Kendisi daha önce pek çok ilimizin yıllar içindeki değişiminden, ülkemizde meydana gelen doğa tahribatına kadar pek çok ilgi çekici karşılaştırmaya imza attı. Bu karşılaştırmaların pek çoğu da özellikle doğa ve yeşil alan konusunda uzun uzun düşünmemizi sağladı. 

Ülkemizin en büyük cezaevlerinin de yıllar içindeki değişimi karşılaştırdı. Sadece birkaç yıl içinde yaşanan değişim yine pek çok konuyu sorgulattı.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOREAhkCIB7/
Buradan izleyebilirsiniz;

Suçla mücadelenin göstergesi mi toplumsal çürüme mi?

Suçla mücadelenin göstergesi mi toplumsal çürüme mi?

Cezaevlerinin büyümesi hem toplumsal çürümenin hem de politik göstergelerin bir sonucu olarak görülebilir. Ekonomik eşitsizlik, işsizlik, eğitim eksikliği gibi faktörler suç oranlarını artırarak cezaevlerinin dolmasına yol açar. Bunun yanında bazı hükümetler, toplumda güçlü bir hukuk ve disiplin görüntüsü vermek amacıyla cezaevlerini genişleterek suçla mücadeleyi göstermek isteyebilir. Bu nedenle cezaevlerinin büyümesi, hem gerçek toplumsal sorunların hem de politik tercihlerin birleşimiyle açıklanabilir.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
