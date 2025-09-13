ABD'de Eşi ile Birlikte Tır Şoförlüğü Yapan Bir Kadın Tırda Geçirdikleri 1 Günü Paylaştı

Tır şoförlüğü, ABD'de son dönemlerde yaygınlaşan bir meslek haline geldi. Pek çok Türk de bu mesleği yapmak için ABD'ye gidiyor. ABD'de tır şoförlüğü yapmak hem zorlu hem de kazançlı bir iş. Önce Commercial Driver’s License (CDL) almak gerekiyor. Yani yazılı ve direksiyon sınavını geçmek şart. Tır şoförleri uzun yollar kat ediyor, bazen haftalarca evden uzakta kalabiliyor, bu yüzden sabırlı ve dayanıklı olmak gerekiyor ama maaşlar genellikle iyi ve tecrübe kazandıkça artıyor. Firmalar ayrıca esnek çalışma saatleri ve konaklama imkanı gibi kolaylıklar da sağlıyor, bu yüzden bu iş hem para kazandırıyor hem de macera sunuyor.

ABD'de eşi ile birlikte tır şoförlüğü yapan bir kadın, bir gününü sosyal medyada paylaştı. Bu video, tır şoförlüğü yapmayı düşünen kişilere, mesleğin günlük yaşamını ve işleyişi hakkında fikir verdi.