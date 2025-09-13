onedio
ABD'de Eşi ile Birlikte Tır Şoförlüğü Yapan Bir Kadın Tırda Geçirdikleri 1 Günü Paylaştı

ABD'de Eşi ile Birlikte Tır Şoförlüğü Yapan Bir Kadın Tırda Geçirdikleri 1 Günü Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2025 - 22:43

Tır şoförlüğü, ABD'de son dönemlerde yaygınlaşan bir meslek haline geldi. Pek çok Türk de bu mesleği yapmak için ABD'ye gidiyor. ABD'de tır şoförlüğü yapmak hem zorlu hem de kazançlı bir iş. Önce Commercial Driver’s License (CDL) almak gerekiyor. Yani yazılı ve direksiyon sınavını geçmek şart. Tır şoförleri uzun yollar kat ediyor, bazen haftalarca evden uzakta kalabiliyor, bu yüzden sabırlı ve dayanıklı olmak gerekiyor ama maaşlar genellikle iyi ve tecrübe kazandıkça artıyor. Firmalar ayrıca esnek çalışma saatleri ve konaklama imkanı gibi kolaylıklar da sağlıyor, bu yüzden bu iş hem para kazandırıyor hem de macera sunuyor.

ABD'de eşi ile birlikte tır şoförlüğü yapan bir kadın, bir gününü sosyal medyada paylaştı. Bu video, tır şoförlüğü yapmayı düşünen kişilere, mesleğin günlük yaşamını ve işleyişi hakkında fikir verdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Kadın tır şoförlerinin sayısı da giderek artıyor.

Kadın tır şoförlerinin sayısı da giderek artıyor.

Lojistik sektöründeki iş gücü açığını kapatma ve cinsiyet eşitliğini teşvik etme amacıyla yürütülen projeler ve devlet destekleri, kadınların sektöre katılımını kolaylaştırıyor. Bu yalnızca ABD'de değil ülkemizde de var. Bu artış, hem sektördeki dinamizmi artırıyor hem de kadınların geleneksel mesleklerde var olabileceğini göstermesi açısından toplumsal açıdan da anlam taşıyor.

