'90 Day Fiance' Programına Katılan Türk Stand-Up Gösterisinde Cem Yılmaz'ın Şakalarını İngilizce'ye Çevirdi

“90 Day Fiancé” isimli reality showu daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. ABD’de yaşayan bir kişi ile yabancı uyruklu bir kişinin, K-1 nişanlı vizesiyle ABD’de geçirdiği 90 günlük süre ekranlara taşınıyor. Programda çiftlerin kültürel farklılıklar, aile baskıları ve iletişim sorunları gibi zorluklarla başa çıkma süreçlerini anbean izliyoruz. Yani program, hem aşk ve ilişkileri hem de göçmenlik sürecini bir araya getiren ilgi çekici ve sürükleyici bir format.

Programa katılan Sarper Güven isimli genç, orada bir Stand-up gösterisi yaptı. Gösteride ise Cem Yılmaz'ın meşhur 'Fundamental' gösterisindeki şakaları kullandığı görüldü.