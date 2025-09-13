onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
'90 Day Fiance' Programına Katılan Türk Stand-Up Gösterisinde Cem Yılmaz'ın Şakalarını İngilizce'ye Çevirdi

'90 Day Fiance' Programına Katılan Türk Stand-Up Gösterisinde Cem Yılmaz'ın Şakalarını İngilizce'ye Çevirdi

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2025 - 21:25 Son Güncelleme: 13.09.2025 - 22:09

İçerik Devam Ediyor

“90 Day Fiancé” isimli reality showu daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. ABD’de yaşayan bir kişi ile yabancı uyruklu bir kişinin, K-1 nişanlı vizesiyle ABD’de geçirdiği 90 günlük süre ekranlara taşınıyor. Programda çiftlerin kültürel farklılıklar, aile baskıları ve iletişim sorunları gibi zorluklarla başa çıkma süreçlerini anbean izliyoruz. Yani program, hem aşk ve ilişkileri hem de göçmenlik sürecini bir araya getiren ilgi çekici ve sürükleyici bir format.

Programa katılan Sarper Güven isimli genç, orada bir Stand-up gösterisi yaptı. Gösteride ise Cem Yılmaz'ın meşhur 'Fundamental' gösterisindeki şakaları kullandığı görüldü.

Kaynak: https://www.tiktok.com/@frambuaztatli...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Sarper Güven ilk değil.

Sarper Güven ilk değil.

Bu programa katılan ve Amerika'daki nişanlısının yanında 90 gün geçiren ilk Türk Sarper Güven değil. Hatırlayanlarınız mutlaka olacaktır, bir de arıcı Mürsel'imiz vardı. Facebook'ta arıcılık ile ilgili bir grupta tanıştığı Anna ile evlenmeye karar veren Mürsel'in inişli çıkışlı ilişkisini ve ailesiyle yaşadığı çatışmaları da de bu programda izlemiştik. Kendisi şu an Anna ile birlikte mutlu bir evlilik sürdürüyor. Hatta Gökhan isimli bir de çocukları oldu.

Gösterinin aslını buradan izleyebilirsiniz;

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
16
4
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın