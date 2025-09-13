'90 Day Fiance' Programına Katılan Türk Stand-Up Gösterisinde Cem Yılmaz'ın Şakalarını İngilizce'ye Çevirdi

Kaynak: https://www.tiktok.com/@frambuaztatli...
“90 Day Fiancé” isimli reality showu daha önce mutlaka duymuşsunuzdur. ABD’de yaşayan bir kişi ile yabancı uyruklu bir kişinin, K-1 nişanlı vizesiyle ABD’de geçirdiği 90 günlük süre ekranlara taşınıyor. Programda çiftlerin kültürel farklılıklar, aile baskıları ve iletişim sorunları gibi zorluklarla başa çıkma süreçlerini anbean izliyoruz. Yani program, hem aşk ve ilişkileri hem de göçmenlik sürecini bir araya getiren ilgi çekici ve sürükleyici bir format.
Programa katılan Sarper Güven isimli genç, orada bir Stand-up gösterisi yaptı. Gösteride ise Cem Yılmaz'ın meşhur 'Fundamental' gösterisindeki şakaları kullandığı görüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sarper Güven ilk değil.
Gösterinin aslını buradan izleyebilirsiniz;
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın