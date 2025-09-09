Bir Ukraynalı Ukrayna ve Türkiye'nin Para Birimlerinin Aynı Değere Ulaşmasını Kutladı: "Artık Kardeş Ülkeyiz"

Son yıllarda ülkemizin en önemli gündem konularından biri döviz kurları ve Türk lirasının değer kaybı oldu. Kurda yaşanan dalgalanmalar, enflasyon oranlarını doğrudan etkileyerek hem temel ihtiyaçların fiyatlarını artırdı hem de üretim ve ticaret süreçlerinde maliyetleri yükseltti. Döviz kurundaki hareketlilik, bireylerin alım gücünden yatırımların yönüne kadar pek çok alanı belirleyen başlıca ekonomik unsur hâline geldi ve günlük yaşamı doğrudan etkiledi.
Ukraynalı bir kadın, Türk Lirası ile Ukrayna Grivnası'nın aynı değere ulaşmasını kutladı. Videoya 'Biz de mi savaştayız' yorumları geldi.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Artık kardeş ülkeyiz, tebrikler arkadaşlar"
👇

