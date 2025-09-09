onedio
Bir Ukraynalı Ukrayna ve Türkiye'nin Para Birimlerinin Aynı Değere Ulaşmasını Kutladı: "Artık Kardeş Ülkeyiz"

Bir Ukraynalı Ukrayna ve Türkiye'nin Para Birimlerinin Aynı Değere Ulaşmasını Kutladı: "Artık Kardeş Ülkeyiz"

09.09.2025 - 09:40

Son yıllarda ülkemizin en önemli gündem konularından biri döviz kurları ve Türk lirasının değer kaybı oldu. Kurda yaşanan dalgalanmalar, enflasyon oranlarını doğrudan etkileyerek hem temel ihtiyaçların fiyatlarını artırdı hem de üretim ve ticaret süreçlerinde maliyetleri yükseltti. Döviz kurundaki hareketlilik, bireylerin alım gücünden yatırımların yönüne kadar pek çok alanı belirleyen başlıca ekonomik unsur hâline geldi ve günlük yaşamı doğrudan etkiledi.

Ukraynalı bir kadın, Türk Lirası ile Ukrayna Grivnası'nın aynı değere ulaşmasını kutladı. Videoya 'Biz de mi savaştayız' yorumları geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Artık kardeş ülkeyiz, tebrikler arkadaşlar"

"Artık kardeş ülkeyiz, tebrikler arkadaşlar"

Ukrayna’daki savaş, 2014’te Rusya’nın Kırım’ı ilhak etmesi ve Donbas’taki ayrılıkçı çatışmalarla başladı, ancak asıl dönüm noktası 24 Şubat 2022’deki tam ölçekli Rus işgali oldu. Rusya Kiev’i hızla düşürmeyi planladı ama Ukrayna’nın direnişiyle geri çekilmek zorunda kaldı. Sonraki yıllarda savaş doğu ve güneyde yoğunlaştı, şehirler yıkıldı, Ukrayna bazı bölgeleri geri aldı. 2023’ten sonra cephe büyük ölçüde dondu ve savaş uzun süren, yıpratıcı bir hale geldi. Elbette savaş ekonomiyi de ciddi ölçüde etkiledi.

