Türkiye Ortalama Zekasının Üzerinde Olanlar Bu Genel Kültür Testinde Fulleyebiliyor!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
26.12.2025 - 10:43

Türkiye'nin dört bir yanından, zekası ortalamanın üzerinde olanlar, bu genel kültür testinde adeta şov yapıyor! Kimi tarihle iç içe, kimi coğrafya bilgisiyle öne çıkan, kimi ise bilim ve sanat konularında derin bilgisiyle parlayan bu zeki beyinler, genel kültür testinde tam puan almayı başarıyor.

1. Hangisinin sonucu daha büyüktür?

2. Güneş kendi ekseni etrafında yaklaşık kaç günde döner?

3. Ekvatoral iklim türünün görülmediği ülke hangisidir?

4. İstiklal Marşı hangi savaştan sonra kabul edilmiştir?

5. Kara Veba'nın Avrupa genelinde neden olduğu toplam ölüm sayısı yaklaşık ne kadardır?

6. Kıta sahanlığı anlaşmazlığı Türkiye'nin hangi ülke ile yaşadığı bir sorundur?

7. Hangisi Osmanlı İmparatorluğu'nda tahta çıkan padişahlardan biri değildir?

8. Fetret Devri hangi tarihte başlamıştır?

9. Sevr Antlaşması'nın hükümlerini kaldıran antlaşma hangisidir?

10. 1967 yılında İstanbul'a yaptığı ziyarette büyük bir öğrenci direnişi ve eylemlerle karşılaşan Amerikan birliğinin adı nedir?

11. Mustafa Kemal'e "Atatürk" soyadı hangi yıl verilmiştir?

