Evet/Hayır Testine Göre Duygularını Saklayabiliyor musun?
Duygularınızı saklama konusunda ne kadar başarılısınız? Bu test, duygularınızı ne kadar iyi sakladığınızı veya duygularınızı kontrol etme yeteneğinizin ne kadar güçlü olduğunu size gösterecek. Duygularınızı saklama yeteneğiniz, sosyal durumlarla nasıl başa çıktığınızı ve başkalarının sizin hakkınızda ne düşündüğünü büyük ölçüde etkileyebilir.
1. Üzgün olduğunda çevrendekiler bunu hemen fark eder mi?
2. Canın sıkkınken “iyiyim” demek sana kolay gelir mi?
3. Kızgınken yüz ifadeni kontrol edebildiğini düşünüyor musun?
4. Bir sorun yaşadığında bunu kimseye anlatmadan içinde tutar mısın?
5. Duygularını yazmak, anlatmaktan daha mı kolay gelir?
6. Mutlu olmadığın hâlde gülümseyebildiğin olur mu?
7. İnsanların seni yanlış anlamasından korktuğun için duygularını gizler misin?
8. Toplum içinde ağlamaktan özellikle kaçınır mısın?
9. Duygularını paylaşmanın seni zayıf göstereceğini düşünür müsün?
10. İçinde fırtınalar koparken sakin görünmeyi başarabilir misin?
Sen duygularını saklayabiliyorsun!
Sen duygularını saklayamıyorsun!
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
