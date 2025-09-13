ABD'de Bir Ortaokulda Öğrencilerin Hazırlıklı Olması İçin 'Silahlı Saldırı' Tatbikatı Düzenlendi

ABD’deki okullarda silahlı saldırılar oldukça sık yaşanıyor bildiğiniz üzere. Sadece 2025 yılında onlarca olay kayda geçti. Bir çoğu da öğrenciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kimi saldırılarda yaralanmalar ve ölümler olurken, bazıları yalnızca okula ateş açılmasıyla sınırlı kaldı. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında da bu olayların giderek arttığı görülüyor.
ABD'de bir ortaokulda silahlı saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Görüntüler durumun ciddiyetini daha net ortaya koydu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Açıklamalara göre öğrencilerin silahlı saldırılara maruz kalma ihtimali son 20 yılda neredeyse üç katına çıkmış durumda.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın