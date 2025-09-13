onedio
ABD'de Bir Ortaokulda Öğrencilerin Hazırlıklı Olması İçin 'Silahlı Saldırı' Tatbikatı Düzenlendi

Pelin Yelda Göktepe
13.09.2025 - 19:44

ABD’deki okullarda silahlı saldırılar oldukça sık yaşanıyor bildiğiniz üzere. Sadece 2025 yılında onlarca olay kayda geçti. Bir çoğu da öğrenciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kimi saldırılarda yaralanmalar ve ölümler olurken, bazıları yalnızca okula ateş açılmasıyla sınırlı kaldı. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında da bu olayların giderek arttığı görülüyor.

ABD'de bir ortaokulda silahlı saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Görüntüler durumun ciddiyetini daha net ortaya koydu.

Buradan izleyebilirsiniz;

Açıklamalara göre öğrencilerin silahlı saldırılara maruz kalma ihtimali son 20 yılda neredeyse üç katına çıkmış durumda.

2018 ve 2019’da ölüm ya da yaralanma ile sonuçlanan yaklaşık 24’er olay kaydedilirken, 2020’de pandemi nedeniyle bu sayı 10’a düşmüştü. 2021’de 35’e, 2022’de ise 51’e yükselerek son yılların en yüksek seviyesine ulaştı. 2023’te 38, 2024’te 39 olay yaşandı. 2025 yılı henüz tamamlanmadan şimdiden doksanı aşkın saldırı rapor edilmiş durumda. Bu da, ABD’de durumun nasıl bir tehlike haline geldiğini gösteriyor.

