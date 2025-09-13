ABD'de Bir Ortaokulda Öğrencilerin Hazırlıklı Olması İçin 'Silahlı Saldırı' Tatbikatı Düzenlendi

ABD’deki okullarda silahlı saldırılar oldukça sık yaşanıyor bildiğiniz üzere. Sadece 2025 yılında onlarca olay kayda geçti. Bir çoğu da öğrenciler tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı. Kimi saldırılarda yaralanmalar ve ölümler olurken, bazıları yalnızca okula ateş açılmasıyla sınırlı kaldı. Geçmiş yıllarla karşılaştırıldığında da bu olayların giderek arttığı görülüyor.

ABD'de bir ortaokulda silahlı saldırı tatbikatı gerçekleştirildi. Görüntüler durumun ciddiyetini daha net ortaya koydu.