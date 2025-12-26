Evet/Hayır Testine Göre Sen İlişkilerde Hep Aynı Hatayı mı Yapıyorsun?

“Bu sefer farklı olacak” diyerek başladığın ilişkiler yine benzer yerlerden mi dağılıyor? İlişkilerinde şanssızlıktan mı, yoksa fark etmeden tekrar ettiğin bir davranıştan mı kaybediyorsun? Bu test, ilişkilerde gerçekten aynı hatayı yapıp yapmadığını net bir şekilde görmene yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım!