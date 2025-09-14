Koşun Yaşadık: Sadece Un ile Yapabileceğiniz Saf Protein Viral Oldu

Son yıllarda et fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin günlük beslenmesinde et tüketimini azaltmasına yol açtı bildiğiniz üzere. Fiyat artışı özellikle kırmızı et ve beyaz ette ciddi şekilde hissedilirken, insanlar bütçelerini dengelemek için daha az et yemeyi tercih ediyor. Bu durum, hem sağlıklı beslenme alışkanlıklarını değiştirebiliyor hem de alternatif protein kaynaklarına yönelimi artırıyor; baklagiller, tavuk yerine hindi veya bitkisel proteinler gibi seçenekler daha fazla tüketilir hale geliyor.

Sosyal medyada sadece un ile elde edebileceğiniz saf protein kaynağı Seitan viral oldu. Pek çok kişi dokusunun da ete benzediğini söylediği Seitan'ın tarifini paylaştı.