Koşun Yaşadık: Sadece Un ile Yapabileceğiniz Saf Protein Viral Oldu

14.09.2025 - 14:24

Son yıllarda et fiyatlarının yükselmesi, birçok kişinin günlük beslenmesinde et tüketimini azaltmasına yol açtı bildiğiniz üzere. Fiyat artışı özellikle kırmızı et ve beyaz ette ciddi şekilde hissedilirken, insanlar bütçelerini dengelemek için daha az et yemeyi tercih ediyor. Bu durum, hem sağlıklı beslenme alışkanlıklarını değiştirebiliyor hem de alternatif protein kaynaklarına yönelimi artırıyor; baklagiller, tavuk yerine hindi veya bitkisel proteinler gibi seçenekler daha fazla tüketilir hale geliyor.

Sosyal medyada sadece un ile elde edebileceğiniz saf protein kaynağı Seitan viral oldu. Pek çok kişi dokusunun da ete benzediğini söylediği Seitan'ın tarifini paylaştı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Seitan, özellikle vegan ve vejetaryen beslenmede et yerine kullanılan, buğday glüteninden yapılan bitkisel bir protein

Zaten buğday glüteni olarak biliniyor. Yüksek protein içeriği sayesinde kas gelişimi ve günlük protein ihtiyacını karşılamak için tercih edilirken, düşük karbonhidrat ve neredeyse hiç yağ içermemesiyle de sağlıklı bir alternatif sunuyor. Nötr tadı ve et benzeri dokusu olduğundan soslarla birlikte tükerildiğinde et yerine rahatlıkla tüketilebiliyor. Ancak çölyak hastaları veya glüten hassasiyeti olan kişiler için uygun değil elbette.

Bir başka tarif;

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
