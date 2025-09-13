"Alım Gücü Nasıl Düşer?": Bir Vatandaş 2017 Yılında Yaptığı Yüklü Alışverişin Fişini Paylaştı

Son dönemde ülkemizin en önemli gündemlerinden biri, halkın alım gücündeki değişim ve bunun günlük yaşam üzerindeki etkileri bildiğiniz üzere. Artan enflasyon, yükselen temel ihtiyaç fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, halkın yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Maaşlar ve gelirler aynı hızla artmadığı için, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Özellikle yıllar önce aldığımız ürünlerin fiyatlarına bakınca durum çok daha net bir şekilde belli oluyor.

Bir vatandaş 2017 yılında yaptığı bir alışverişin fişini buldu. Yüklü miktardaki alışverişin fiyatı alım gücü üzerine düşündürdü.