"Alım Gücü Nasıl Düşer?": Bir Vatandaş 2017 Yılında Yaptığı Yüklü Alışverişin Fişini Paylaştı

"Alım Gücü Nasıl Düşer?": Bir Vatandaş 2017 Yılında Yaptığı Yüklü Alışverişin Fişini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.09.2025 - 18:24

Son dönemde ülkemizin en önemli gündemlerinden biri, halkın alım gücündeki değişim ve bunun günlük yaşam üzerindeki etkileri bildiğiniz üzere. Artan enflasyon, yükselen temel ihtiyaç fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, halkın yaşam standartlarını doğrudan etkiliyor. Maaşlar ve gelirler aynı hızla artmadığı için, özellikle dar ve orta gelirli vatandaşlar temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Özellikle yıllar önce aldığımız ürünlerin fiyatlarına bakınca durum çok daha net bir şekilde belli oluyor. 

Bir vatandaş 2017 yılında yaptığı bir alışverişin fişini buldu. Yüklü miktardaki alışverişin fiyatı alım gücü üzerine düşündürdü.

Buradan izleyebilirsiniz;

“Alım gücü nasıl düşer görseli”

“Alım gücü nasıl düşer görseli”

Bu durum sadece cebimizi etkilemiyor; sosyal hayata da, ruh halimize de yansıyor. İnsanlar artık alışveriş yaparken iki kere düşünüyor, “Bugün alsam yarın daha pahalı olur mu?” diye hesap yapıyor. Çocuk sahibi olmayı erteleyenler de var tatil planlarını çoktan rafa kaldıranlar da. Hatta en temel şeylerden kısmak zorunda kalanlar bile... Ekonomi 7'den 70'e herkesin gündemi olmuş durumda. Özellikle sosyal medyada bu tarz karşılaştırmalara sık sık rastlıyoruz. Bu da durumu daha net gözler önüne seriyor.

