onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Her Sabah 10 Çocuğuna Beslenme Çantası Hazırlayan Anneyi İzlerken Yorulacaksınız

Her Sabah 10 Çocuğuna Beslenme Çantası Hazırlayan Anneyi İzlerken Yorulacaksınız

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
14.09.2025 - 08:41

İçerik Devam Ediyor

Yaz bitti, çocuklar okula döndü. Haliyle veliler için de o malum süreç başladı. Çocukların hazırlık süreci, veliler için çoğu zaman yorucu ve stresli olabiliyor. Kıyafetlerin, çantaların ve kırtasiye malzemelerinin eksiksiz olması, bir yandan da çocuğun rutinlerini düzenlemek ve duygusal olarak desteklemek velileri de yorabiliyor. Sabahları erken kalkmak, kahvaltı hazırlamak, eksiklerini tamamlamak derken veliler hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorgun düşebiliyor. Özellikle çocuğa beslenme çantası hazırlamak bir mesai gibi. Hem çocuğun sevdiği hem de besleyici yemekleri seçmek ve bunu haftanın her günü yapmak gerekiyor.

10 çocuğu için ayrı ayrı beslenme çantası hazırlayan anne, hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. O görüntüler, velileri hem rahatlattı hem de fikir verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DKcB35...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Çocukların sağlıklı beslenmesi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için hayati öneme sahip elbette.

Çocukların sağlıklı beslenmesi, hem fiziksel hem de zihinsel gelişimleri için hayati öneme sahip elbette.

Düzenli ve dengeli bir beslenme kemiklerin, kasların ve organların sağlıklı gelişmesini desteklerken, bağışıklık sisteminin güçlenmesine de yardımcı olur. Ayrıca yeterli vitamin ve mineral alımı, öğrenme, dikkat ve hafıza gibi bilişsel becerilerin gelişimini olumlu etkiler. Bu da okul döneminde çocukların en çok ihtiyaç duydukları şey. Sağlıklı beslenen çocuklar, hastalıklara karşı daha dirençli olur ve büyüme dönemlerinde enerji ihtiyaçlarını karşılayarak günlük aktivitelerini daha verimli bir şekilde sürdürebilirler. Bu yüzden doğru beslenme üzerine düşünülmesi gereken bir konu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın