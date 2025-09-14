Her Sabah 10 Çocuğuna Beslenme Çantası Hazırlayan Anneyi İzlerken Yorulacaksınız

Yaz bitti, çocuklar okula döndü. Haliyle veliler için de o malum süreç başladı. Çocukların hazırlık süreci, veliler için çoğu zaman yorucu ve stresli olabiliyor. Kıyafetlerin, çantaların ve kırtasiye malzemelerinin eksiksiz olması, bir yandan da çocuğun rutinlerini düzenlemek ve duygusal olarak desteklemek velileri de yorabiliyor. Sabahları erken kalkmak, kahvaltı hazırlamak, eksiklerini tamamlamak derken veliler hem fiziksel hem de zihinsel olarak yorgun düşebiliyor. Özellikle çocuğa beslenme çantası hazırlamak bir mesai gibi. Hem çocuğun sevdiği hem de besleyici yemekleri seçmek ve bunu haftanın her günü yapmak gerekiyor.

10 çocuğu için ayrı ayrı beslenme çantası hazırlayan anne, hazırlık sürecini takipçileriyle paylaştı. O görüntüler, velileri hem rahatlattı hem de fikir verdi.