Doğum Gününde Elindeki Balonların Alev Almasıyla Facianın Eşiğinden Dönen Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Helyum balonları son dönemde oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. Özellikle kutlamalar ve özel etkinliklerde eğlenceli bir atmosfer yaratıyorlar. Hafifliği ve gökyüzüne doğru yükselme özelliği sayesinde görsel olarak etkileyici ve basit bir dekorasyon unsuru haline geliyorlar. Fakat helyum balonlarının yerine ucuz gazlar kullanmak, maliyeti düşürmek için sık başvurulan bir yöntem. Bu da pek çok faciaya davetiye çıkarıyor.
İran'da bir kadın elinde pasta ve balonlarla mekana girdi. Fakat balonlar pastadaki mumlar yüzünden alev alınca facianın eşiğinden dönüldü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Peki aldığımız balonda helyum yerine başka gazların kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayabiliriz?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın