Doğum Gününde Elindeki Balonların Alev Almasıyla Facianın Eşiğinden Dönen Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
09.09.2025 - 09:59

Helyum balonları son dönemde oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. Özellikle kutlamalar ve özel etkinliklerde eğlenceli bir atmosfer yaratıyorlar. Hafifliği ve gökyüzüne doğru yükselme özelliği sayesinde görsel olarak etkileyici ve basit bir dekorasyon unsuru haline geliyorlar. Fakat helyum balonlarının yerine ucuz gazlar kullanmak, maliyeti düşürmek için sık başvurulan bir yöntem. Bu da pek çok faciaya davetiye çıkarıyor.

İran'da bir kadın elinde pasta ve balonlarla mekana girdi. Fakat balonlar pastadaki mumlar yüzünden alev alınca facianın eşiğinden dönüldü.

Buradan izleyebilirsiniz;

Peki aldığımız balonda helyum yerine başka gazların kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayabiliriz?

Peki aldığımız balonda helyum yerine başka gazların kullanılıp kullanılmadığını nasıl anlayabiliriz?

1. Balonun Yükselme Hızı: Helyum balonları hızla yükselir ve havada süzülür. Eğer balon yavaşça yükseliyor ya da hiç yükselmiyorsa, muhtemelen helyum yerine hava veya başka bir gaz kullanılmıştır.

2. Ses Testi: Helyum solunduğunda ses incelir ve tizleşir. Ancak bu yöntemi sadece deneyimli kişiler ve güvenli koşullarda kullanmalı; gaz solumak sağlık açısından riskli olabilir.

3. Etiket ve Satıcı Güvenilirliği: Orijinal helyum balonları genellikle üzerinde “helyum için” veya “helium gas” etiketiyle gelir. Güvenilir satıcılardan almak, doğru gaz kullanıldığını garanti eder.

