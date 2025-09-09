Doğum Gününde Elindeki Balonların Alev Almasıyla Facianın Eşiğinden Dönen Kadın Yüzünün Geldiği Hali Paylaştı

Helyum balonları son dönemde oldukça yaygınlaştı bildiğiniz üzere. Özellikle kutlamalar ve özel etkinliklerde eğlenceli bir atmosfer yaratıyorlar. Hafifliği ve gökyüzüne doğru yükselme özelliği sayesinde görsel olarak etkileyici ve basit bir dekorasyon unsuru haline geliyorlar. Fakat helyum balonlarının yerine ucuz gazlar kullanmak, maliyeti düşürmek için sık başvurulan bir yöntem. Bu da pek çok faciaya davetiye çıkarıyor.

İran'da bir kadın elinde pasta ve balonlarla mekana girdi. Fakat balonlar pastadaki mumlar yüzünden alev alınca facianın eşiğinden dönüldü.