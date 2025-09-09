Tüm İzler Geride Kalmış: Bir Dövme Sanatçısının Yara İzi Üzerine Yaptığı Çalışma Beğeni Topladı

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMF6a4...
Dövme, beden üzerinde kalıcı bir ifade biçimi olarak, kişinin kimliğini, inançlarını veya yaşadığı deneyimleri yansıtmanın estetik bir yolu olarak kabul edilir. Her dövme, seçilen motif, renk ve konumuyla bir hikâye anlatabilir. Aynı zamanda dövme, sanatla kişisel ifade arasında eşsiz bir köprü kurar. Dövme, yara ve dikiş izlerini kapatmada sık başvurulan ve etkili bir yöntemdir. Uygun tasarım ve renk seçimleriyle, izler estetik olarak gizlenebilir ve hatta bir sanatsal ifade haline getirilebilir.
Bir dövme sanatçısı, omuzda bulunan bir yara izini yaptığı dövmeyle nasıl kapattığını paylaştı. Ortaya çıkan fark beğeni topladı.
Buradan izleyebilirsiniz;
Yara izlerine dövme yapmak zararlı mıdır?
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
