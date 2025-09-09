onedio
Tüm İzler Geride Kalmış: Bir Dövme Sanatçısının Yara İzi Üzerine Yaptığı Çalışma Beğeni Topladı

Tüm İzler Geride Kalmış: Bir Dövme Sanatçısının Yara İzi Üzerine Yaptığı Çalışma Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.09.2025 - 08:57

Dövme, beden üzerinde kalıcı bir ifade biçimi olarak, kişinin kimliğini, inançlarını veya yaşadığı deneyimleri yansıtmanın estetik bir yolu olarak kabul edilir. Her dövme, seçilen motif, renk ve konumuyla bir hikâye anlatabilir. Aynı zamanda dövme, sanatla kişisel ifade arasında eşsiz bir köprü kurar. Dövme, yara ve dikiş izlerini kapatmada sık başvurulan ve etkili bir yöntemdir. Uygun tasarım ve renk seçimleriyle, izler estetik olarak gizlenebilir ve hatta bir sanatsal ifade haline getirilebilir.

Bir dövme sanatçısı, omuzda bulunan bir yara izini yaptığı dövmeyle nasıl kapattığını paylaştı. Ortaya çıkan fark beğeni topladı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DMF6a4...
Buradan izleyebilirsiniz;

Yara izlerine dövme yapmak zararlı mıdır?

Yara izlerine dövme yapmak zararlı mıdır?

Dövme sanatçıları, izlerin şeklini ve dokusunu göz önünde bulundurarak çizimleri planlar. Bu sayede izler dikkat çekmeyen bir şekilde örtülür. Ancak her yara veya dikiş izi dövme için uygun değildir. Yara izi üzerine dövme yaptırmak mümkündür ancak her zaman güvenli değildir. Öncelikle iz tamamen iyileşmiş olmalı; taze veya olgunlaşmamış izler üzerine yapılan dövme enfeksiyon riskini artırabilir ve iyileşmeyi bozabilir. Ayrıca keloid ya da kabarık izlerde mürekkep düzgün dağılmayabilir ve komplikasyon riski yüksektir. Yara dokusu normal deriye göre daha hassas olduğundan işlem sırasında daha fazla acı hissedilebilir ve iyileşme süresi uzayabilir. Dövmenin izleri tamamen yok etmeyeceği, sadece kamufle etmeye yardımcı olacağı da unutulmamalıdır. Bu nedenle işlem öncesinde bir dermatolog ya da plastik cerrahtan görüş almak ve deneyimli bir dövme sanatçısıyla çalışmak en güvenli yoldur.

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
