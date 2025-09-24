Kore'de Askerlik Yapan Türk Bir Esnafın Koreli Turistlere Yaptığı İkram Duygulandırdı

Kore Savaşı’nda Türkler önemli bir rol üstlendi bildiğiniz üzere. 1950-1953 yılları arasında süren savaşta Türkiye, Birleşmiş Milletler’in çağrısına uyarak Kore’ye asker gönderen ülkelerden biri oldu. Özellikle Kunuri Muharebesi’nde Türk askerleri, sayıca üstün olan Çin birliklerine karşı direniş göstererek Birleşmiş Milletler kuvvetlerinin geri çekilmesine zaman kazandırdı. Bu başarı, Türk askerinin Kore’de “kahramanlık” sembolü haline gelmesini sağladı. Kore halkı hala ülkemize büyük bir minnettarlık duyuyor.

Kore'de askerlik yapan Türk bir esnafın, Güney Koreli turistlere yaptığı jest sosyal medyada viral oldu. Sattığı yemekten ücret almayan vatandaş turistleri de duygulandırdı.