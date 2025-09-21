15 Saniyede Türkiye'yi Anlatan Kadının Videosunda Taharet Musluğu Mutluluğu Dikkat Çekti

Ülkemiz hemen hemen her mevsim sayısız turisti ağırlıyor bildiğiniz üzere. Yemeklerimizden mimarimize, kedilerimizden tarihi ve kültürel mekanlarımıza kadar her bir detay turistleri kendisine hayran bırakıyor. Elbette pek çok turist ülkemizden, çektiği sayısız video ile dönüyor. Bu videolarda bizim bile farketmediğimiz detayları yakalayabildiklerini görüyoruz. Pek çoğu da gurur verici oluyor.

Bir kadın, Türkiye'de geçirdiği tatilin ardından 15 saniyede Türkiye'yi anlattığı bir video paylaştı. Kedilerden berrak denizimize kadar pek çok detayı paylaşan kadının videosunda taharet musluğu detayı dikkat çekti.