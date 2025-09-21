onedio
15 Saniyede Türkiye'yi Anlatan Kadının Videosunda Taharet Musluğu Mutluluğu Dikkat Çekti

15 Saniyede Türkiye'yi Anlatan Kadının Videosunda Taharet Musluğu Mutluluğu Dikkat Çekti

Pelin Yelda Göktepe
21.09.2025 - 09:31

Ülkemiz hemen hemen her mevsim sayısız turisti ağırlıyor bildiğiniz üzere. Yemeklerimizden mimarimize, kedilerimizden tarihi ve kültürel mekanlarımıza kadar her bir detay turistleri kendisine hayran bırakıyor. Elbette pek çok turist ülkemizden, çektiği sayısız video ile dönüyor. Bu videolarda bizim bile farketmediğimiz detayları yakalayabildiklerini görüyoruz. Pek çoğu da gurur verici oluyor. 

Bir kadın, Türkiye'de geçirdiği tatilin ardından 15 saniyede Türkiye'yi anlattığı bir video paylaştı. Kedilerden berrak denizimize kadar pek çok detayı paylaşan kadının videosunda taharet musluğu detayı dikkat çekti.

Buradan izleyebilirsiniz;

Taharet musluğunu pek çok ülke tanımıyor.

Taharet musluğunu pek çok ülke tanımıyor.

Teharet musluğu yerine bazı ülkelerde bidet musluğu var. Taharet musluğu Türkiye, Orta Doğu ve bazı Asya ülkelerinde tuvaletlerde yaygın olarak bulunurken, İtalya, Portekiz, İspanya ve Fransa’da bidet kullanılıyor. ABD, Kanada ve İngiltere’de ise tuvalet kağıdı temel temizlik aracı. Japonya’da ise elbette işler farklı. Suyla temizlik kültürü yüksek teknolojili tuvaletlerle gerçekleşiyor ve ısıtmalı, su püskürtmeli tuvalet sistemleri oldukça yaygın.

maestro__

Totomuzu yıkıyoruz abla kültürel bir durum değil 😃