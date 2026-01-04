Rizeli Esnafın Venezuela Tepkisi: "Ardeşen’e 50 Helikopter Gelse Kaymakamın Ayakkabısını Alamazsın"
ABD, Venezuela’da düzenlediği askeri operasyonla devlet başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymuş ve yargılamak için ABD’ye götürmüştü. ABD’nin Venezuela’da direnişle karşılaşmaması Rizeli bir esnafın tepkisini çekti. “Bu nasıl devlet?” diyen vatandaş, “Ardeşen’e değil 3 helikopter, 50 helikopterle gelse kaymakamın ayakkabısını bile alamaz” ifadelerini kullandı.
Rizeli esnafın ABD operasyonuna tepkisi
Ne olmuştu?
