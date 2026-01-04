Rizeli Esnafın Venezuela Tepkisi: "Ardeşen’e 50 Helikopter Gelse Kaymakamın Ayakkabısını Alamazsın"

ABD Silahlı Kuvvetleri’nin özel operasyon birlikleri, hava desteğiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun konakladığı askeri üssü basmış ve Maduro ile eşini alıkoyarak ABD’ye götürmüştü. ABD’nin Venezuela’daki askeri operasyonu sadece 87 dakikada sonuca ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.