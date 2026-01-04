onedio
Rizeli Esnafın Venezuela Tepkisi: "Ardeşen'e 50 Helikopter Gelse Kaymakamın Ayakkabısını Alamazsın"

Rizeli Esnafın Venezuela Tepkisi: "Ardeşen’e 50 Helikopter Gelse Kaymakamın Ayakkabısını Alamazsın"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 13:55

ABD, Venezuela’da düzenlediği askeri operasyonla devlet başkanı Nicolas Maduro’yu alıkoymuş ve yargılamak için ABD’ye götürmüştü. ABD’nin Venezuela’da direnişle karşılaşmaması Rizeli bir esnafın tepkisini çekti. “Bu nasıl devlet?” diyen vatandaş, “Ardeşen’e değil 3 helikopter, 50 helikopterle gelse kaymakamın ayakkabısını bile alamaz” ifadelerini kullandı.

Rizeli esnafın ABD operasyonuna tepkisi

Ne olmuştu?

Ne olmuştu?

ABD Silahlı Kuvvetleri’nin özel operasyon birlikleri, hava desteğiyle Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun konakladığı askeri üssü basmış ve Maduro ile eşini alıkoyarak ABD’ye götürmüştü. ABD’nin Venezuela’daki askeri operasyonu sadece 87 dakikada sonuca ulaşmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan yaptığı paylaşımda, “ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro’ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşiyle birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD kolluk kuvvetleri ile iş birliği içinde gerçekleştirilmiştir” açıklamasında bulundu.

Yorum Yazın