Haberler
Gündem
Kar Geri Geliyor: Ocak Ayında Kar Yağışlı Sistem Etkili Olacak

Kar Geri Geliyor: Ocak Ayında Kar Yağışlı Sistem Etkili Olacak

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 12:12

Türkiye bu haftayı kar yağışıyla geçirdi. Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu ülkede birçok kentte kar yağışı görüldü. Zaman zaman İstanbul’da da etkili olan kar yağışı, dün itibarıyla yurdu terk etti. X’teki (Twitter) popüler hava durumu sayfası Hava Forum, 10 Ocak’tan sonra Türkiye’de yeniden karlı bir yağış sisteminin etkili olabileceğini ifade etti. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Marmara’ya ayın 12’sinden sonra kar yağışı gelecek” demişti.

Türkiye’de merakla beklenen kar yağışı nihayet etkili olmuş; başta Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok kentte kar yağışı meydana gelmişti.

Türkiye’de merakla beklenen kar yağışı nihayet etkili olmuş; başta Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok kentte kar yağışı meydana gelmişti.

Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul’da da kar yağışı görülürken, meteorolojik verilere göre yağışlar dün itibarıyla ülkeyi terk etti. Hava sıcaklıkları ise yeniden mevsim normallerine yükseldi.

Ocak ayında Türkiye’nin yeni bir kar yağışlı sistemin etkisine gireceği iddia ediliyor.

Popüler meteoroloji sayfalarından Hava Forum, 10–15 Ocak tarihleri arasında yeniden kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise geçtiğimiz günlerde yaptığı değerlendirmede, “Ayın 12–13’ünden sonra tekrar Marmara’dan başlayarak kar yağışı gelecek” ifadelerini kullanmıştı.

'Yılbaşı sistemini geride bırakıyoruz. Bu sistemde Türkiye'nin %73'ü karla kaplandı ve kuvvetli soğuklar etkili oldu.

Şimdi sıradaki ihtimallere odaklanma zamanı. 10-15 Ocak arası sinyaller almaya başladık. Umarız sinyaller güçlenir de burada sevinç çığlıkları atılır.'

