Kar Geri Geliyor: Ocak Ayında Kar Yağışlı Sistem Etkili Olacak

Türkiye bu haftayı kar yağışıyla geçirdi. Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu ülkede birçok kentte kar yağışı görüldü. Zaman zaman İstanbul’da da etkili olan kar yağışı, dün itibarıyla yurdu terk etti. X’teki (Twitter) popüler hava durumu sayfası Hava Forum, 10 Ocak’tan sonra Türkiye’de yeniden karlı bir yağış sisteminin etkili olabileceğini ifade etti. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Marmara’ya ayın 12’sinden sonra kar yağışı gelecek” demişti.