Kar Geri Geliyor: Ocak Ayında Kar Yağışlı Sistem Etkili Olacak
Türkiye bu haftayı kar yağışıyla geçirdi. Kuzey Kutbu kaynaklı soğuk hava dalgasının etkili olduğu ülkede birçok kentte kar yağışı görüldü. Zaman zaman İstanbul’da da etkili olan kar yağışı, dün itibarıyla yurdu terk etti. X’teki (Twitter) popüler hava durumu sayfası Hava Forum, 10 Ocak’tan sonra Türkiye’de yeniden karlı bir yağış sisteminin etkili olabileceğini ifade etti. Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Marmara’ya ayın 12’sinden sonra kar yağışı gelecek” demişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Türkiye’de merakla beklenen kar yağışı nihayet etkili olmuş; başta Batı Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere birçok kentte kar yağışı meydana gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hava Forum'ın paylaşımı 👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın