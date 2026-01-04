onedio
Türkiye’nin En Zengin İş İnsanlarından Ali Metin Kazancı Hayatını Kaybetti

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
04.01.2026 - 13:14

Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında bulunan Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ali Metin Kazancı, bugün İstanbul Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.

Aksa Enerji markasını bünyesinde barındıran Kazancı Holding’in kurucusu ve onursal başkanı Ali Metin Kazancı’nın vefat ettiği açıklandı.

Kazancı Holding’ten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kazancı Holding’in kurucusu ve Onursal Başkanı Ali Metin Kazancı’nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Ali Metin Kazancı, Kazancı Holding’in bugünlere ulaşmasında emeği, vizyonu ve temsil ettiği değerlerle en büyük pay sahibidir.

Türkiye’de girişimcilik denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Ali Metin Kazancı; yaşamı ve duruşuyla iş dünyasına iz bırakan, öncü, ilham veren ve örnek bir lider olmuştur. Mütevazı duruşu, insan odaklı yaklaşımı ve ardında bıraktığı güçlü mirasla yalnızca başarılı bir iş insanı olarak değil, aynı zamanda nesiller boyu hatırlanacak bir yol gösterici olarak da daima saygı ve minnetle anılacaktır.

Onun kıymetli hatırası, kurum kültürümüzde ve ortak değerlerimizde yaşamaya devam edecektir.”

Açıklamada cenaze programına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre:

“Merhum Ali Metin Kazancı, 4 Ocak 2026 Pazar günü, Şakirin Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecektir. Kendisine Allah’tan rahmet; başta Kazancı Ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun.”

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
