Türkiye’nin En Zengin İş İnsanlarından Ali Metin Kazancı Hayatını Kaybetti
Forbes Milyarderler Listesi’nde yer alan ve yaklaşık 2 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında bulunan Kazancı Holding’in kurucusu Ali Metin Kazancı, 91 yaşında hayatını kaybetti. Ali Metin Kazancı, bugün İstanbul Üsküdar’da bulunan Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacak.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Aksa Enerji markasını bünyesinde barındıran Kazancı Holding’in kurucusu ve onursal başkanı Ali Metin Kazancı’nın vefat ettiği açıklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın