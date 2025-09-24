onedio
Bir Çift Düğünlerinde Davetiyenin Yanında Bekar Arkadaşlarının Bilgilerini İçeren Kitapçık Bastırdı

Pelin Yelda Göktepe
24.09.2025 - 13:47 Son Güncelleme: 24.09.2025 - 14:58

Düğünler, çoğu zaman eğlenceli ve unutulmaz anlara sahne olan etkinlikler bildiğiniz üzere. Danslar, müzik, oyunlar ve paylaşılan mutluluk anları, düğünleri sadece bir tören değil, aynı zamanda keyifli bir sosyal deneyim haline getiriyor. Özellikle gerçekleştirilen bazı etkinlikler hemen hemen herkesin o anlardan keyif almasını sağlıyor. Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle düğünler oldukça yaratıcı anlara sahne olabiliyor. 

Bir çift, düğünün başrollerinden biri olan yakın arkadaşları için bir jest yapmak istedi. Yaptıkları jest düğünü olacak kişilere de fikir verdi.

Bekar arkadaşlarının bilgilerini içeren davetiye bastırdılar.

Bildiğiniz üzere düğünler, birçok bekar çifti bir araya getiriyor. Düğünlerin atmosferinden mi bilinmez, insanların aklına evlilik fikri daha net bir şekilde yerleşmeye başlıyor. Çiftimiz de bekar arkadaşlarının bilgilerini içeren bir kitapçık bastırdı. Böylece birbirini tanımak isteyenlerin, birirlerine ulaşmalarını kolaylaştırdı. Peki siz bu fikri nasıl buldunuz?

