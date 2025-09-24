Bir Çift Düğünlerinde Davetiyenin Yanında Bekar Arkadaşlarının Bilgilerini İçeren Kitapçık Bastırdı

Kaynak: https://www.tiktok.com/@bilgekulahli/...
Düğünler, çoğu zaman eğlenceli ve unutulmaz anlara sahne olan etkinlikler bildiğiniz üzere. Danslar, müzik, oyunlar ve paylaşılan mutluluk anları, düğünleri sadece bir tören değil, aynı zamanda keyifli bir sosyal deneyim haline getiriyor. Özellikle gerçekleştirilen bazı etkinlikler hemen hemen herkesin o anlardan keyif almasını sağlıyor. Son dönemde sosyal medyanın da etkisiyle düğünler oldukça yaratıcı anlara sahne olabiliyor.
Bir çift, düğünün başrollerinden biri olan yakın arkadaşları için bir jest yapmak istedi. Yaptıkları jest düğünü olacak kişilere de fikir verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bekar arkadaşlarının bilgilerini içeren davetiye bastırdılar.
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın