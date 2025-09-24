Bir Kadın “Türk Kadınları Neden Sürekli Somurtuyor?” Diyenlere Türkiye'de Kadınların 1 Gününü Anlattı

Kadınların giyimlerinden konuşma tarzlarına, hatta sosyal ortamlarda nasıl davrandıklarına kadar pek çok şey ne yazık ki taciz sebebi olarak gösterilebiliyor. Toplumda hala kadınların görünüşlerinin ya da sözlerinin tacizi meşru kıldığı gibi yanlış bir algı var. Bu yüzden kadınlar kılık kıyafetlerinden davranışlarına kadar her şeye dikkat etmeye çalışıyorlar.

Yurt dışına çıkan insanların 'Türk kadınları suratsız, yurt dışında kadınlar hep gülümsüyor' dediklerine şahit olmuşsunuzdur. Bir sosyal medya kullanıcısı bu söylemlere Türk kadınlarının bir gününü anlatarak yanıt verdi.