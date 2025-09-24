onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Bir Kadın “Türk Kadınları Neden Sürekli Somurtuyor?” Diyenlere Türkiye'de Kadınların 1 Gününü Anlattı

Bir Kadın “Türk Kadınları Neden Sürekli Somurtuyor?” Diyenlere Türkiye'de Kadınların 1 Gününü Anlattı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025 - 10:39

İçerik Devam Ediyor

Kadınların giyimlerinden konuşma tarzlarına, hatta sosyal ortamlarda nasıl davrandıklarına kadar pek çok şey ne yazık ki taciz sebebi olarak gösterilebiliyor. Toplumda hala kadınların görünüşlerinin ya da sözlerinin tacizi meşru kıldığı gibi yanlış bir algı var. Bu yüzden kadınlar kılık kıyafetlerinden davranışlarına kadar her şeye dikkat etmeye çalışıyorlar.

Yurt dışına çıkan insanların 'Türk kadınları suratsız, yurt dışında kadınlar hep gülümsüyor' dediklerine şahit olmuşsunuzdur. Bir sosyal medya kullanıcısı bu söylemlere Türk kadınlarının bir gününü anlatarak yanıt verdi.

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DOJsfgejAlX/
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

“Bindiği taksinin plakasını 15 kişiye mesaj atmak zorunda kalan…”

“Bindiği taksinin plakasını 15 kişiye mesaj atmak zorunda kalan…”

Kadınların her davranışlarına tek tek dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken sosyal medya kullanıcısının videosu pek çok acı gerçeği de yeniden hatırlattı. Tacizin sebebi kadınların ne giydiği ya da nasıl davrandığı değil tamamen karşı tarafın sınır ihlali ve saygısızlığıdır. Taciz yalnızca yapan kişinin tercihi ve suçudur. Bu yanlış düşüncenin sürmesi, kadınların sürekli kendilerini baskı altında hissetmelerine, özgürlüklerinin kısıtlanmasına ve hayatlarını başkalarının tepkilerine göre yaşamalarına neden oluyor. Gerçekte yapılması gereken ise kadınları yargılamak değil, tacizi ortadan kaldırmak için bilinçlenmek, eğitimle zihniyet dönüşümü sağlamak ve hukuki yaptırımları tavizsiz şekilde uygulamaktır.

👇

👇
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın