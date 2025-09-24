onedio
Afrika'yı Gezen Türk Bir Kabilede Karşılaştığı Filmleri Aratmayan Aşk Hikayesini Paylaştı

Pelin Yelda Göktepe
24.09.2025 - 12:00

Günümüzde hala dünyadan uzak yaşayan kabileler var bildiğiniz üzere. Bu topluluklar doğayla iç içe, kendi geleneksel düzenlerini koruyarak hayatlarını sürdürüyor. Avcılık, balıkçılık ve basit tarım yöntemleriyle geçimlerini sağlıyor, doğanın sunduklarıyla yaşamlarını şekillendiriyorlar. Çoğu dış dünyayla temas kurmak istemiyor çünkü kendi kültürlerini ve yaşam biçimlerini korumayı tercih ediyorlar. Fakat son yıllarda bu bölgeler turizm mekanları haline geldi ve yıl boyunca pek çok turisti ağırlıyor. 

Afrika'yı gezen Türk bir turist, karşılaştığı ilginç aşk hikayesini paylaştı. Çiftin yaşadıkları Hollywood filmlerini aratmadı.

Kaynak: https://www.instagram.com/reel/DN00Zd...
Buradan izleyebilirsiniz;

"Kabileye gelin olmak"

Etiyopya'ya gezmeye giden Reagan isimli bir kadın, burada tanıştığı rehberi unutamayınca eşini ve çocuklarını bırakıp kabileye gelmiş. Bu sırada rehber de evli fakat bu kabilede birden fazla evliliğe izin var ve Reagan bunu da kabul ediyor. Şimdi burada açtığı oteli işleterek yaşamını sürdürüyor. Kimilerine bu film sahnelerini aratmayacak kadar romantik bir aşk hikayesi gibi gelse de pek çok kişi yaşananları rahatsız edici buldu. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
