Psikolojiye Göre İnsanlar Neden En Çok Gece Düşünür?

Psikiyatrist Colin A. Espie ve uyku araştırmalarıyla tanınan Dr. Michael Grandner, gece geç saatlerde prefrontal korteksin yavaşladığını, duygusal merkezlerin daha baskın hale geldiğini belirtiyor. Mantık, planlama ve denetimle ilişkili bölgeler güç kaybederken kaygı ve korkuyla bağlantılı alanlar daha aktif çalışır.

Bu durum, 'Mind After Midnight' hipotezi kapsamında ele alınıyor. Dr. Jason Tubbs, Fabian-Xosé Fernandez, Grandner, Perlis ve Klerman tarafından 2022 yılında tanımlanan yaklaşıma göre gece yarısından sonra süren uyanıklık; olumsuz duyguların artması, dürtü kontrolünün zayıflaması ve düşünce döngülerinin yoğunlaşmasıyla ilişkilendiriliyor. Zihinsel yorgunluk arttıkça duygusal filtreler devre dışı kalıyor.