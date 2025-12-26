onedio
Kışın Duştan Çıktıktan Sonra Yapılması Gereken 5 Temel Adımı Anlatıyoruz!

Ecem Bekar
26.12.2025 - 15:01

Soğuk kış günlerinde o buharlı, sıcacık duşun yerini hiçbir şey tutmaz. Ama o kabinden adım attığın an başlayan titreme ve cildindeki o kuruluk hissi... İşte tam da bu noktada, duş keyfini kabusa çevirmemek için uygulaman gereken 5 adım var! Hazırsan, üşüme krizine girmeden ve cildinin doğal yapısını koruyarak bu işi hallediyoruz!

İlk adım: Banyo kapısını hemen açma kuralı!

Duştan çıktın ve o sıcak havayı dışarı atmak istiyorsun. Sakın yapma! Vücudun suyun sıcaklığına alışmışken banyo kapısını açmak, dışarıdaki soğuk havanın hızla içeri girmesine neden olur. Bu durum, ıslak vücudunda ani ve şiddetli bir soğuma (halk arasında 'üşütme') etkisi yaratır.

Sıradaki adım: Havluyla cildine düşman olmayı bırak!

O sert havluyla kendini hızla ovuşturmak, cildine zarar verir ve kışın zaten kurumaya meyilli olan üst katmanına zarar verir. Unutma, amacımız nemi hapsetmek, yok etmek değil! Yumuşacık bir havluyu al ve cildine hafifçe dokundurarak fazla suyu emdir. Cildinin yüzeyinde hala hafif bir nem hissediyor olman gerekiyor. Bu, bir sonraki adım için anahtar!

Sırada o sihirli 3 dakika var!

Bak, burası rutinin en kritik noktası. Vücudun havadan nemi kaybetmeye başladığı o ilk 3 dakika içinde, yoğun bir vücut losyonu veya kremi kullanmalısın. Eğer cildin tamamen kuruduktan sonra sürersen, krem sadece yüzeyde kalır. Hafifçe nemli cilde uygulanan ürün ise, duşun bıraktığı suyu cilde mühürler ve cildin dış yüzeyini soğuklara karşı destekler. Bütün vücuduna masaj yaparak yedir, acele etme.

Hemen ardından hızla giyin!

Nemlendiricini sürdükten sonra oyalanmak yok. Islak ya da nemli kalan saç ve kıyafetler, vücut ısısını şaşırtıcı bir hızla düşürür. Kalın ve nefes alan kıyafetlerini (eşofman, pijama, ne varsa) hemen üzerine geçir. Özellikle saçını bir havluyla sararak boyun ve baş bölgesinden ısı kaçışını durdurmalısın. Bu, hastalanma riskini de ciddi oranda azaltır, bizden söylemesi!

Geldik son adıma...

Bütün dış önlemleri aldın ama hala hafif bir titreme mi var? Sorun değil. Bir bardak bitki çayı (ıhlamur, nane) veya ılık su gibi içecekler tüketmek, vücudun iç sıcaklık dengesini kurmasına yardım eder.

