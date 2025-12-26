Sağlık Durumuyla Korkutmuştu: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!
“Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda hakkında ortaya atılan intihar girişimi iddiasıyla gündeme gelmişti. Beşiktaş’taki evinde yaşandığı öne sürülen olay sonrası hastaneye kaldırılan Özkan’ın karaciğer yetmezliği sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenilmiş sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar kafa karıştırmıştı.
48 saat yoğun bakımda kalan ardından taburcu olan Özkan'ın son hali ortaya çıktı.
Son yıllarda siroz teşhisi, ilaç tedavisi, 17 yıllık evliliğinin bitmesi, nafaka krizi ve eski eşi Nazan Özen’in çarpıcı açıklamalarıyla sık sık konuşulan Özkan, TRT’de yayınlanan “Kim Gitsin?” programını sunuyordu.
Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı.
