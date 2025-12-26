onedio
Sağlık Durumuyla Korkutmuştu: Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın Son Hali Ortaya Çıktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.12.2025 - 15:06

“Geniş Aile” dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle hafızalara kazınan Ufuk Özkan, geçtiğimiz aylarda hakkında ortaya atılan intihar girişimi iddiasıyla gündeme gelmişti. Beşiktaş’taki evinde yaşandığı öne sürülen olay sonrası hastaneye kaldırılan Özkan’ın karaciğer yetmezliği sonucu hastaneye kaldırıldığı öğrenilmiş sağlık durumu hakkında yapılan açıklamalar kafa karıştırmıştı.

48 saat yoğun bakımda kalan ardından taburcu olan Özkan'ın son hali ortaya çıktı.

Son yıllarda siroz teşhisi, ilaç tedavisi, 17 yıllık evliliğinin bitmesi, nafaka krizi ve eski eşi Nazan Özen’in çarpıcı açıklamalarıyla sık sık konuşulan Özkan, TRT’de yayınlanan “Kim Gitsin?” programını sunuyordu.

İntihar girişiminde bulunduğu iddialarıyla sevenlerini endişelendiren Geniş Aile'nin Cevahir'i Ufuk Özkan'ın siroz sebebiyle kullandığı ilaçlardan birinin yan etkisinin tepkisi sonucu hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti. 

Özkan’ın kardeşiUmut Özkan, hastane çıkışı basına konuşarak Ufuk Özkan’ın yoğun bakımda olduğunu, sürecin 48 saatlik kritik bir izlem olduğunu belirtmişti.

Taburcu olan Özkan, 'Beni öldürmeye mi çalışıyorlar? Yazın yoğun çalıştığım için suratımda egzama çıktı, ara ara hastaneye gelip gidiyorum. Set ve yarışma programı sunuyorum, makyajdan dolayı çıktığını zannediyorum. Evimde istirahatteyim, iki günde bir kontrol yaptırıyorum.' şeklinde açıklama yaparak sağlık durumu hakkında sevenlerini bilgilendirmişti.

Geçtiğimiz aylarda karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu olan Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı.

