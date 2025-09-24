onedio
Tayland’da Türkiye’yi Temsil Eden Orhan Kesici’nin Kayı Boyu Motifli Kostümü Beğeni Topladı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
24.09.2025 - 15:42

Orhan Kesici, 25 Eylül 2025 tarihinde Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen Mister International 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Bu prestijli erkek güzellik yarışması, dünya çapında 42 ülkeden yarışmacıların katılımıyla gerçekleşti. Kesici'ye sosyal medyada destek mesajları yağarken ülkemizi temsil etmek için giydiği kostüm gündem oldu. Kayı Boyu'na özgü bir kostüm tasarımıyla sahneye çıkan Kesici'nin kıyafeti ve sahnedeki duruşu beğeni topladı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Efe Karabenli de kostümüyle beğeni toplamıştı.

Efe Karabenli de kostümüyle beğeni toplamıştı.

2024’te Vietnam’da düzenlenen ve 70'e yakın ülkenin katıldığı Mr. World erkek güzellik yarışmasında Türkiye’yi Ege Karabenli temsil etmişti. İlk 10’a girmeyi başaran Karabenli yarışmaya Efe kostümü ile katılmıştı. Karabenli'nin kostümü de beğeni toplamıştı. Aynı yarışmada ABD temsilcisinin bir kurgu karakter olan Kaptan Amerika kostümü giymesi ise alay konusu olmuştu.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
