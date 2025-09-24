Tayland’da Türkiye’yi Temsil Eden Orhan Kesici’nin Kayı Boyu Motifli Kostümü Beğeni Topladı

Orhan Kesici, 25 Eylül 2025 tarihinde Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenen Mister International 2025 yarışmasında Türkiye’yi temsil etti. Bu prestijli erkek güzellik yarışması, dünya çapında 42 ülkeden yarışmacıların katılımıyla gerçekleşti. Kesici'ye sosyal medyada destek mesajları yağarken ülkemizi temsil etmek için giydiği kostüm gündem oldu. Kayı Boyu'na özgü bir kostüm tasarımıyla sahneye çıkan Kesici'nin kıyafeti ve sahnedeki duruşu beğeni topladı.
Efe Karabenli de kostümüyle beğeni toplamıştı.
